體育 即時新聞

前SBL球員斑霸、柯旻豪涉假球案 法院裁定延長限制出境、出海8月

2025/10/19 16:22

士林地方法院認為，柯與斑霸仍有逃亡之虞，分別裁定兩人於１１月10、18日起，延長限制出境、出海8月。（記者吳昇儒攝）士林地方法院認為，柯與斑霸仍有逃亡之虞，分別裁定兩人於１１月10、18日起，延長限制出境、出海8月。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕前年SBL爆出假球案，前裕隆球員柯旻豪及斑霸等人被依違反運動彩券發行條例被起訴後，法官二人限制出境、出海。兩人限制期限將至，士林地方法院認為，柯與斑霸仍有逃亡之虞，分別裁定兩人於11月10、18日起，延長限制出境、出海8月。

該案起源於前裕隆球員吳季穎被媒體報導，因涉入地下簽賭與打假球，才會離開原先球隊，報導中更指出，有多位球員行為不合理，引起檢調關注，介入調查。

檢調大動作約談十餘名裕隆隊職員後，該公司直接宣布涉案球員將解約且永不錄用。

士林地檢署於去年2月2日，依違反運動彩券發行條例中的假球詐賭罪、賭博等罪起訴球員柯旻豪及否認犯案的塞內加爾籍球員SARR CHEIKH AHMADOU BAMBA MBACKE（下稱斑霸）等15人，柯旻豪及斑霸均被士林地院裁定限制出境、出海。

兩人近期限制出境、出海期限將至，斑霸及其辯護人向法官表示，該案已經審結，證據均調查完畢，且斑霸被限制出境、出海２年，均無法返鄉，希望能解除限制出境、出海以維人權；而柯旻豪及其辯護人則稱，該案調查證據完畢，且被告有固定住所及穩定工作，無逃亡之虞，無需限制出境、出海。

法官認為，斑霸涉犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，且具有塞內加爾籍身分，有境外生活能力，如果僅具保，未輔以限制出境、出海方式，無法排除有逃亡之虞，且無較小侵害手段可替代，故裁定於11月18日起延長限制出境、出海8月；柯旻豪部分，則認定有勾串共犯、證人之虞，雖第一審已審結，但日後仍有上訴審可能，為確保日後審判程序進行，故裁定11月10日起，延長限制出境、出海8月。

