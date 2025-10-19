世青羽球》洪秉甫／周芸安無緣逆轉 收平隊史紀錄混雙銀牌

洪秉甫／周芸安在2025年世界青年羽球錦標賽拿下混雙銀牌。（羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕洪秉甫／周芸安今天在2025年世界青年羽球錦標賽混雙金牌賽，以9：15、15：11、9：15不敵第2種子的南韓強敵李亨雨／千惠仁，雖然無緣進帳金牌，不過銀牌也追平隊史最佳成績。

洪秉甫／周芸安昨在4強賽，以13：15、15：12、15：8逆轉頭號種子馬來西亞組合羅子恆／阿琪翋，挺進金牌戰。台灣在歷屆世青賽曾拿過2面男男單金牌、1面女單金牌，至於雙打項目，男雙共拿過3面銀牌，混雙則是去年才由賴柏佑／孫亮晴做出突破，首度打入金牌戰也收下銀牌。

面對南韓組合，洪秉甫／周芸安在開賽有些慢熱，陷入0：7劣勢，也就難以追近讓出首局，不過台灣小將在第2局力圖振作，並在12：11領先連下3分，成功扳回一城。

李亨雨／千惠仁在第3局一度坐擁10：3領先，洪秉甫／周芸安雖然連得6分追到9：10，可惜未能成功翻轉戰局，且又讓南韓對手連續得分，無緣隊史首面混雙金牌，以銀牌作收。

