自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

世青羽球》洪秉甫／周芸安無緣逆轉 收平隊史紀錄混雙銀牌

2025/10/19 16:19

洪秉甫／周芸安在2025年世界青年羽球錦標賽拿下混雙銀牌。（羽協提供）洪秉甫／周芸安在2025年世界青年羽球錦標賽拿下混雙銀牌。（羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕洪秉甫／周芸安今天在2025年世界青年羽球錦標賽混雙金牌賽，以9：15、15：11、9：15不敵第2種子的南韓強敵李亨雨／千惠仁，雖然無緣進帳金牌，不過銀牌也追平隊史最佳成績。

洪秉甫／周芸安昨在4強賽，以13：15、15：12、15：8逆轉頭號種子馬來西亞組合羅子恆／阿琪翋，挺進金牌戰。台灣在歷屆世青賽曾拿過2面男男單金牌、1面女單金牌，至於雙打項目，男雙共拿過3面銀牌，混雙則是去年才由賴柏佑／孫亮晴做出突破，首度打入金牌戰也收下銀牌。

面對南韓組合，洪秉甫／周芸安在開賽有些慢熱，陷入0：7劣勢，也就難以追近讓出首局，不過台灣小將在第2局力圖振作，並在12：11領先連下3分，成功扳回一城。

李亨雨／千惠仁在第3局一度坐擁10：3領先，洪秉甫／周芸安雖然連得6分追到9：10，可惜未能成功翻轉戰局，且又讓南韓對手連續得分，無緣隊史首面混雙金牌，以銀牌作收。

洪秉甫／周芸安在2025年世界青年羽球錦標賽拿下混雙銀牌。（羽協提供）洪秉甫／周芸安在2025年世界青年羽球錦標賽拿下混雙銀牌。（羽協提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中