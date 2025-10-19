自由電子報
射箭年終賽》起死回生有嚇到 17歲許芯慈奪銀讓教練看到進步之處

2025/10/19 16:30

許芯慈與指導教練吳英男（射箭協會提供）許芯慈與指導教練吳英男（射箭協會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕17歲小將許芯慈今天在射箭世界盃年終賽一路過關斬將，金牌戰關鍵第5局還已先到聽到歡呼聲，但最後因壓線改判起死回生逼成平手，可惜加射階段以7：8告負，仍拿下一面銀牌，追平台灣史上最佳成績。

射箭年終賽僅有8人能參賽，過去最佳成績是譚雅婷在2019年的銀牌成績，而許芯慈是本屆台灣唯一代表，她也展現高水準表現，一路過關斬將擊敗中國加射以6：5擊敗中國李佳蔓，4強賽以7：1美國名將卡夫爾霍德（Casey Kaufhold），挺進金牌戰。

冠軍戰碰到東京奧運3金得主、南韓名將安山，許芯慈在前4局射完從積分3：5落後急起直追，第5局一開始為兩人戰成平手，不過後來裁判判定許芯慈有一支壓線9分箭，許芯慈以28：27勝出，讓戰線延長至加射。

許芯慈笑說，當下第5局射完就聽到現場爆出歡呼聲，也在幫安山拍照，但後來看到大螢幕秀出裁判改判，「當下有嚇到，但時間也是很快，沒想太多就繼續比賽。」

許芯慈是台灣射箭備受期待的新星，她從去年亞洲青少年錦標賽囊括3金，到今年世界盃馬德里站奪銀，如今年終賽也摘下一面銀牌，她的表現也讓教練吳英男大讚，有超水準演出，而且最可貴的是看到她不會因為失誤鑽牛角尖，而是能趕緊回神把握當下的出手，而她接下來也將放眼年底的亞運選拔，希望能繳出佳績。

