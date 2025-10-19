自由電子報
MLB》見識過少年大谷二刀流天賦 前大聯盟投手神預言成真

2025/10/19 18:02

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯冠軍賽G4大展鬼神二刀流，先發6局飆10次三振0失分、並轟出三響砲，幫助道奇以5比1擊敗釀酒人，衛冕軍以4連勝橫掃對手晉級世界大賽。大聯盟官網撰文回顧，大谷早在20歲就曾向美國展示自己二刀流的潛力，當時效力天使的投手修梅克（Matt Shoemaker）就曾預言，大谷翔平能成為罕見的二刀流球員。

「大谷翔平既能投球，又能在打擊上有所表現，這實在太瘋狂了。這樣的球員非常罕見。」這句話並非出自國聯冠軍賽之後，更不是近幾年的採訪，大聯盟官網記者墨菲（Brian Murphy）撰文指出，這是出自於2014年11月天使隊投手修梅克的口中，當時20歲的大谷翔平在2014年日美明星賽展現出「二刀流怪物」的潛力，讓美國球迷真正記住他的名字。

2014年日美野球明星賽第5戰，大谷翔平代表日本武士隊雙刀出擊，迎戰大聯盟明星隊，當時對手就是派出修梅克掛帥先發，大谷曾連續三振當時的大聯盟球星普伊格（Yasiel Puig）、2006年美聯MVP莫諾（Justin Morneau）和「龍哥」朗格利亞（Evan Longoria），主投4局飆7K失2分，最快球速160公里，但日本隊最終以1：3落敗，大谷也吞下敗投。

莫諾當時盛讚大谷翔平：「他雖然年輕，但完全不怕。他投得又快又準，這樣的投手可以統治任何聯盟。」主投5局無失分奪下勝投的修梅克，對於大谷的表現嘖嘖稱奇，「他才20歲吧？光是這樣的表現就令人印象深刻，更別說他有那樣的天賦。也許，他真的能成為二刀流選手。」之後兩人更成為隊友，大谷在2017年加盟天使挑戰大聯盟，開始了他的二刀流傳奇之路。

墨菲認為，如今的大谷翔平不只是能夠投打二刀流，更有望成為有史以來最有天賦的棒球選手。

修馬克。（資料照，法新社）修馬克。（資料照，法新社）

