體育 即時新聞

象猿今晚第二戰 台中市府廣場轉播揪球迷「飲蜜桃茶贏桃猿」

2025/10/19 16:46

象猿首戰台中市府廣場轉播賽事吸千名球迷到場加油。（圖：市府提供）象猿首戰台中市府廣場轉播賽事吸千名球迷到場加油。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中華職棒2025年台灣大賽首戰昨（18）日於台北大巨蛋登場，台中主場球隊中信兄弟昨天以0比3吞敗，今晚二戰樂天桃猿隊，台中市政府今再於市府廣場前舉辦直播應援活動，雖然首戰未能開胡，今限量發放「蜜桃果茶」，象徵「飲蜜桃茶、贏桃猿」，邀請市民一起到場為中信兄弟加油打氣。

台中市政府運動局長游志祥指出，昨日象猿首戰，台中市府廣場前轉播吸引千名球迷到場聲援，比賽雖以落敗作收，但球迷熱情不減，全場自始至終高喊「兄弟加油」，球迷昨日均相約今日再集氣幫象隊加持，市府今（19）日晚間將再度舉辦第二場府前直播應援活動，並限量發放「蜜桃果茶」，象徵「飲蜜桃茶、贏桃猿」，邀請市民一起到場為中信兄弟加油打氣，邁「象」二連霸。

運動局表示，此次府前直播應援活動目前共規劃4場，分別於昨（18）日、今（19）日、10月21日及10月22日舉行，後續將視賽程需求辦理，場場直播讓球迷都能與球隊同心應援；現場除轉播精彩賽事外，還有應援小物、趣味抽獎與拍照打卡活動，讓球迷在熱血與歡笑中，共同見證兄弟的每一場拼戰。

運動局提醒，府前廣場位置便利，民眾可搭乘捷運綠線至市政府站或利用台灣大道公車專用道抵達，也可使用iBike或周邊公有停車場，歡迎民眾一起來替中信兄弟吶喊助威、力拚勝利。

