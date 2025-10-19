TPBL》生子後！克羅馬大三元領軍 雲豹21分差賞夢想家3連敗

桃園雲豹克羅馬。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕桃園雲豹今迎來例行賽首戰，靠克羅馬拿下30分、10籃板、13助攻領軍，以104：83開出紅盤，同時賞福爾摩沙夢想家開季3連敗。

雲豹上季6度交手夢想家拿下4勝，今踢館洲際迷你蛋來勢洶洶，首節靠克羅馬獨攬15分取得34：28領先，次節夢想家一度靠15：8的攻勢反超，不過雲豹很快就靠林信寬、米勒暴扣要回優勢，打完上半場取得56：50領先。

雲豹上半場團隊命中率55.3%，克羅馬拿下全場最高19分，本土最高為林信寬的11分，不過他在第二節因頂到夢想家中鋒高柏鎧的膝蓋後不適退場，夢想家僅林俊吉得分超過雙位數拿下10分。

易籃後，雲豹延續火力，團隊多點開花，將分差拉開至雙位數，鐘響前靠麥卡洛的補籃出手，帶著83：66領先進入決勝節，在末節將領先擴大至超過20分，讓比賽提前定調。

克羅馬在屏東熱身賽期間迎來愛子出生，今帶著「生子後」的好運，在例行賽首戰就繳出大三元表現，麥卡洛面對前東家夢想家繳出19分、13籃板，高錦瑋8分、3籃板、4助攻，莊博元10分、林信寬替補上陣拿下本土最高12分。

夢想家方面，林俊吉板凳出發繳全隊最佳16分，張宗憲13分、霍爾曼13分，蔣淯安10分，高柏鎧12分、11籃板。

桃園雲豹麥卡洛。（TPBL提供）

林俊吉（右）。（TPBL提供）

張宗憲。（TPBL提供）

