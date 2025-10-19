自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》上任後夢想家苦吞3連敗 簡浩沒有壓力：這只是過程

2025/10/19 17:37

夢想家苦吞開季3連敗。（TPBL提供）夢想家苦吞開季3連敗。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今以83：104不敵桃園雲豹，開季苦吞3連敗，新主帥簡浩執教首勝尚未開張，他表示，自己沒有壓力，

夢想家今打完上半場以50：56落後，但易籃後在第三節被雲豹打出27：16的一波流奠定勝基，簡浩指出，球隊背靠背比賽，可能是體能出現問題，加上新洋將恩尼斯剛傷癒回歸，「讓他打太久後面太累，是調度上的問題，其他球員也是，空檔有出來都沒投進，可能是身體太累。」

夢想家3場失利都讓對手攻下超過百分，平均失分高達109分，簡浩指出，「應該是教練團的策略沒做好，可能現在沒有一個共同想法，會利用影片去調整，教練團會設定一個防守的方向，不管是去拚勁或策略，來面對接下來的比賽。」

對於遲遲無法收下執教首勝是否有壓力，簡浩表示沒有壓力，「完全不會，我覺得這是過程，一定會發生這些事，就是看我要怎麼去調整，多看影片，讓球員有更多發展空間。」

主控林俊吉今攻下16分已經是全隊最高，對於球隊開季陷入低潮，他說，新賽季迎來新教練，團隊還在磨合，「在前面發生這些事也算好事，可以做更多修正，不要是到了最後才發生這些事情，接下來的練球就是要更多調整。」

