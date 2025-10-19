日職季後賽》古林睿煬差0.1局獲勝投資格被換掉！ 竟寫史上首見記錄

古林睿煬。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的日職季後賽高潮系列賽決勝輪G5，效力火腿的「台灣金孫」古林睿煬先發4.2局無失分，飆出6次三振，幫助球隊終場7：1大勝軟銀，不過差1人次就能獲得勝投資格的他，也寫下一項史上首見記錄。

古林睿煬今日先發表現絕好調，最快球速來到157公里，僅被打2支安打，送出6次三振與1次四壞保送，不過在5局他先被栗原陵矢敲出二壘安打，再解決掉山川穂高與海野隆司後就在球隊仍以6：0領先時被換下場，僅差1個出局數就能獲得勝投資格，讓日本轉播單位也有點驚訝。

請繼續往下閱讀...

根據日媒報導指出，上一次先發投手在季後賽與高潮系列賽時球隊領先於第5局時被換下場，已經要追溯到2010年中央聯盟第二輪G4的山本昌，當時山本昌投4.1局無失分被換下場，而古林睿煬成為史上第一位，只差1個人次就能取得勝投資格的情況下被換掉。

日本轉播單位球評分析：「雖然沒有讓古林取得勝投資格，但對火腿隊來說，這可能是一次為了要晉級日本大賽的調度。」古林睿煬賽後受訪表示，今天一定要贏，如果今天結束的話就太無聊了，打到明天才有趣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法