體育 籃球 TPBL

TPBL》因傷退場虛驚一場 變「髮」圖強的林信寬看到不一樣的雲豹

2025/10/19 18:05

雲豹擊敗夢想家收首勝。（TPBL提供）雲豹擊敗夢想家收首勝。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL桃園雲豹今以104：83擊敗福爾摩沙夢想家，新賽季首戰順利開出紅盤，當家射手林信寬繳出本土最高12分，他認為，球隊展現跟上一季不同的球風與拚勁。

林信寬今替補上陣打了22分鐘，繳出12分、4籃板、3助攻，正負值高達+29，他在第二節一度因頂到高柏鎧的膝蓋退場治療，不過易籃後又回到場上，他賽後透露，只是輕微皮肉傷，但保險起見預計仍會到醫院檢查。值得一提的是，「金牌狀元」今以棕色新髮型亮相，林信寬笑說，這是自己第一次染頭髮，所以選了保守一點的髮色，「以後想挑戰更狂野一點的。」

對於球隊迎來新主帥羅德爾首戰就開出紅盤，林信寬表示，雲豹是全聯盟最年輕的球隊，上了場就是要展現拚勁，「這場比賽跟去年的我們差很多，我們有更多快攻，無論是本土與洋將抓到籃板都是往前衝，我覺得這才是我們要的球風。」

雲豹擊敗夢想家收首勝。（TPBL提供）雲豹擊敗夢想家收首勝。（TPBL提供）

林信寬指出，此役面對夢想家防守上的策略有收到成效，下半場兩節都讓夢想家未拿超過20分，「我們把籃板保護得更好，這也是我們中場休息特別強調的事情，這場勝利是團隊一起拿下的。」

克羅馬今在開季首戰就拿下30分、10籃板、13助攻，締造個人在聯盟的第二次大三元，對於是否有「生子後」的運氣加持，他表示，「當然，他一定有帶給我好運，我很享受這一切，很高興能贏球，我想把勝利獻給我的太太和兒子。」

林信寬。（TPBL提供）林信寬。（TPBL提供）

