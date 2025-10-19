全運會柔道》楊勇緯力退陪練員邱韋傑摘金 比起4連霸有更開心的事

楊勇緯力退邱韋傑奪金。（114年全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕「柔道男神」楊勇緯今天在114年全國運動會柔道男子60公斤級金牌戰，強碰自己的學生，同時也是他的陪練員邱韋傑，最後1分鐘靠著捨身技有效得分，達成4連霸，高人氣的他也吸引不少粉絲圍觀，受訪後還貼心的一起合照。

楊勇緯在去年巴黎奧運結束後，一直到今年4月亞錦賽才復出，成功拿下一面銀牌，接著在6月參加世錦賽，接著也持續備戰全運會，他說：「這個量級的競爭很激烈，因此這次在準備過程中也嘗試很多改變，不管是技術還是戰略，很開心看起來是往好的方向前進。」他表示，自己賽前沒想過4連霸，因為這對他來說只是一種「頭銜」，不是刻意想追逐的目標。

請繼續往下閱讀...

不同於前兩屆都是對上哥哥楊俊霆，這次楊勇緯對上陪練員邱韋傑，也因為很熟悉彼此，費了番手腳才勝出。他說：「感覺他這兩年進步非常多，期待之後在國外跟他一起訓練和比賽，一起達到理想成績。」

楊俊霆最終拿下銅牌，雖然沒能一起在冠軍賽較量，但楊勇緯為哥哥感到開心，「他一直蠻認真準備，儘管會想要跟他在決賽碰頭，但只要今天他覺得有展現出100分的自己，我就會很感動，也會為他感到開心。」

這次在4強碰到17歲小將江璨安，是今年亞青少錦標賽的金牌得主，楊勇緯肯定他的表現，並給予其餘新秀建議，「大家實力都很好，但要做好每次該做的訓練，也像是對我自己說的一樣，最重要的是那個當下，機會來了才可以把握。」

楊勇緯在全運會結束後，預計兩週後將前往參加大洋洲公開賽，接著再到歐洲移地訓練，備戰年底的東京大滿貫賽，他也希望能平安出賽，把訓練成果展現出來。

高人氣的楊勇緯在賽後受訪後貼心地與粉絲合照。（114年全運會提供）

楊勇緯（114年全運會提供）

