自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會柔道》楊勇緯力退陪練員邱韋傑摘金 比起4連霸有更開心的事

2025/10/19 18:24

楊勇緯力退邱韋傑奪金。（114年全運會提供）楊勇緯力退邱韋傑奪金。（114年全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕「柔道男神」楊勇緯今天在114年全國運動會柔道男子60公斤級金牌戰，強碰自己的學生，同時也是他的陪練員邱韋傑，最後1分鐘靠著捨身技有效得分，達成4連霸，高人氣的他也吸引不少粉絲圍觀，受訪後還貼心的一起合照。

楊勇緯在去年巴黎奧運結束後，一直到今年4月亞錦賽才復出，成功拿下一面銀牌，接著在6月參加世錦賽，接著也持續備戰全運會，他說：「這個量級的競爭很激烈，因此這次在準備過程中也嘗試很多改變，不管是技術還是戰略，很開心看起來是往好的方向前進。」他表示，自己賽前沒想過4連霸，因為這對他來說只是一種「頭銜」，不是刻意想追逐的目標。

不同於前兩屆都是對上哥哥楊俊霆，這次楊勇緯對上陪練員邱韋傑，也因為很熟悉彼此，費了番手腳才勝出。他說：「感覺他這兩年進步非常多，期待之後在國外跟他一起訓練和比賽，一起達到理想成績。」

楊俊霆最終拿下銅牌，雖然沒能一起在冠軍賽較量，但楊勇緯為哥哥感到開心，「他一直蠻認真準備，儘管會想要跟他在決賽碰頭，但只要今天他覺得有展現出100分的自己，我就會很感動，也會為他感到開心。」

這次在4強碰到17歲小將江璨安，是今年亞青少錦標賽的金牌得主，楊勇緯肯定他的表現，並給予其餘新秀建議，「大家實力都很好，但要做好每次該做的訓練，也像是對我自己說的一樣，最重要的是那個當下，機會來了才可以把握。」

楊勇緯在全運會結束後，預計兩週後將前往參加大洋洲公開賽，接著再到歐洲移地訓練，備戰年底的東京大滿貫賽，他也希望能平安出賽，把訓練成果展現出來。

高人氣的楊勇緯在賽後受訪後貼心地與粉絲合照。（114年全運會提供）高人氣的楊勇緯在賽後受訪後貼心地與粉絲合照。（114年全運會提供）

楊勇緯（114年全運會提供）楊勇緯（114年全運會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中