斯巴達障礙賽》王南評拚到褲子破洞超級賽封后 警花謝伯韶鍍銀

王南評（左）、謝伯韶分別拿到金、銀牌。（大會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕 在「最美賽場」鶯歌區新北市美術館舉行的台灣斯巴達障礙跑，王南評挾著昨天Beast野獸賽21公里女子組新北站二連霸的氣勢，今日Super Elite超級賽再度封后，這位地主女將甚至拚到褲子都破一個大洞，至於「最美警花」謝伯韶拿到銀牌。

即將邁入十年大關的斯巴達障礙跑，今年吸引超過8000位勇者角逐，超級賽為10公里、25項關卡，路線分為山線、平地，不僅考驗選手適應能力，也提供各路勇士不同競賽體驗。赴日留學期間接觸斯巴達運動的王南評，以1小時12分46秒再添金牌，她表示連續兩天參賽，體力確實吃不消，「今天下雨比較濕滑，腳實在好痠，身體很重，只能靠腎上腺素拚完賽。」儘管克服體能，王南評的短褲意外在匍匐前進時被勾破，衝線後趕緊拿衣服遮擋，「當下根本沒有時間處理，連看一下都不行。結束後才發現，天啊！怎麼這麼大洞！」

謝伯韶則以1小時13分55秒完賽，收下女子組銀牌，同樣連續兩天參賽的她笑說，自己掌心的繭破了、四頭肌都在痛，「昨天比較難，因為太熱，影響到後續體能，今天雖然下雨，但比較涼爽，跑起來很舒暢。」謝伯韶堪稱斯巴達「資深女神」，連續9年都共襄盛舉，並見證賽會的成長，並透露已經有同事帶小孩來參加「小勇士」活動，讓她與有榮焉，「我覺得推廣到孩童很棒，他們會以大人為榜樣，刺激我們也要繼續努力，一起培養面對挑戰的勇氣。」

週日首位通過終點的是日本好手加藤浩，他以49分42秒勇奪男子超級賽冠軍，也是唯一跑進50分關卡，一掃昨日因跑錯路線遭處罰，痛失金牌的遺憾，同胞菅田崚馬緊接著衝線，成績51分43秒。

