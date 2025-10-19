自由電子報
全運會柔道》想用贏去證明！林崇佑升66公斤摘金 釋放壓力喜極而泣

2025/10/19 19:40

林崇佑（左二）（114年全運會提供）林崇佑（左二）（114年全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕今年3月才升量級的林崇佑，今天在114年全國運動會66公斤級金牌戰一路激戰至黃金得分制，全場耗費9分30秒，才以大外割取得半勝擊敗鄭彥銘，賽後他與親友致意時也因壓力釋放而喜極而泣。

林崇佑曾在2019年哈薩克世界青少年柔道錦標賽奪金，寫下台灣第一人紀錄，但他之後遇到瓶頸，除了原本所在的60公斤級太過競爭，加上自己在體重控制碰到困難，因此在今年決定轉換量級求突破。

但升量級並非易事，畢竟面對對手的體力、肌力更強大，林崇佑努力加強技術、體能，同時也養成寫日記習慣，將每天練習的過程和心得都記錄下來，他說：「畢竟現在23歲，巔峰也沒多少時間，得趕快衝上去。」他也感謝陪練員潘建璋一起訓練，一起分享日常生活，在技術、心理都獲得不少幫助。

不想再像今年全大運一樣在決賽因大意而與冠軍擦肩而過，這次林崇佑也更有耐心，今天決賽面對鄭彥銘戰到最後一刻找到機會出擊，雖然很累卻很值得，他笑說：「這金牌很不可思議，但也可以算是理所當然，因為這是自己努力的一個目標。」

因家裡環境的緣故，林崇佑也希望自己能繼續摔出好成績，「別人會覺得我們家裡不太好，但我不想輸，我想要用贏去證明。」而這面全運會金牌對他而言也為他注入信心，目標是在國際賽摔出好成績，當選亞運國手。

