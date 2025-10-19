台灣大賽》兄弟陷入0勝2敗絕境 奪冠機率只剩11.1％

樂天桃猿成晉跑回第二分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿今天靠王牌投手威能帝繳7局失1分優質先發，加上隊長林立首局首打席開轟助威，最終樂天就以2：1扳倒兄弟，台灣大賽前兩戰樂天全勝，兄弟0勝2敗。

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）

根據歷史數據顯示，台灣大賽史上出現18次前兩戰都獲勝的球隊，最終有16次拿下總冠軍，機率高達88.9%，僅有2次0勝2敗的球隊，最終逆轉奪冠，包括1997年味全龍和2016年義大犀牛，機率僅11.1%。

樂天開路先鋒林立1局上率先開轟先馳得點，成為台灣大賽史上首局首打席開轟第2人，第1人則是前Lamigo桃猿外野手蔡建偉，他在2011年台灣大賽第4戰，首局首打席砲轟統一獅投手陳逸宸。

7局上一出局滿壘，林子偉擊出內野安打進帳1分打點，樂天取得2：0領先，下個半局兄弟反攻，許基宏敲出二壘安打，靠隊友滾地球進佔三壘，再靠威能帝暴投跑回團隊第1分。

兄弟拿下這1分彌足珍貴，從台灣大賽首戰遭完封到今天第2戰前6局未得分，連續15局得0分，改寫台灣大賽史上開賽最長連續局數未得分的聯盟紀錄，同時也追平台灣大賽隊史最長連續局數未得分的紀錄。

8局下兄弟再度反攻，代打岳東華和宋晟睿連續安打上壘，代打林志綱靠野手選擇上壘，形成無人出局滿壘，黃韋盛擊出內野滾地球，二壘手林子偉接球後傳本壘抓到出局數，代打曾頌恩敲出雙殺打攻勢瓦解1分未得，最終反撲無力落敗。

威能帝表現風威八面，用94球投7局被敲出3安無失分拿下勝投和單場MVP，同時追平台灣大賽跨季連續18局無失分的聯盟紀錄，兄弟洋投李博登先發6局被敲7安失1分苦吞敗投。

樂天桃猿林立首局就敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手李博登。（記者陳志曲攝）

