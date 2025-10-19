TPBL》新洋將好強！洛夫頓首秀轟41分 戰神延長賽險勝國王開紅盤

戰神延長賽險勝國王開紅盤。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台北台新戰神今作客新北國王主場，靠新洋將洛夫頓初登場就拿下41分、14助攻，率隊在延長賽以123：120險勝衛冕軍國王，新賽季首戰開紅盤。

32歲美籍後衛洛夫頓上季在黎巴嫩聯賽場均繳出26.4分、7助攻，橫掃多項個人獎項，具備多元進攻手段，今上半場就拿下14分，不過國王多點開花，打完上半場握有58：54領先。

請繼續往下閱讀...

易籃後，洛夫頓在第三節火力全開，單節外線4投3中獨攬16分，幫助戰神打出31：16的攻勢取得雙位數優勢，末節國王靠李愷諺輸出、老將洪志善單節三分球3投3中急起直追，雙方在正規時間結束前戰成108：108平手。

戰神洛夫頓。（記者林正堃攝）

洛夫頓在延長賽就先以一顆後撤步三分球為戰神開啟攻勢，國王很快靠傑登得手還以顏色，丁聖儒在倒數1分11秒切入上籃得手，助隊取得3分領先，不過落地時因腳踝不適退場。國王在最後19秒靠傑登拋投追到120：121，但洛夫頓最後2罰都沒失手，戰神以3分差收下勝利。

洛夫頓來台首秀就轟下41分，基德進帳21分，齊曼加16分、10籃板，本土最高為雷蒙恩的10分，國王以傑登23分最佳，李愷諺19分，洪志善挹注12分。

戰神基德。（記者林正堃攝）

戰神雷蒙恩。（記者林正堃攝）

戰神丁聖儒延長賽進球後受傷退場。（記者林正堃攝）

國王李愷諺。（記者林正堃攝）

國王傑登。（記者林正堃攝）

國王洪志善。（記者林正堃攝）

戰神延長賽險勝國王開紅盤。（記者林正堃攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法