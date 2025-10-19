全運會》柔道男神楊勇緯領軍 台中單日2金2銅入袋

柔道男神楊勇緯領軍，台中全運會柔道隊單日2金2銅入袋。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國運動會柔道比賽在雲林縣虎尾國小體育館熱烈開賽，台中隊在賽事首日即傳捷報，柔道男神楊勇緯領軍，在男子組第一量級完成奪金，成功衛冕完成四連霸，楊俊霆榮獲第一量級銅牌，詹皓程獲得第二量級銅牌，女子國手林真豪也完成女子組第一量級奪金封后，完成三連霸，單日在柔道項目榮獲2金2銅的佳績。

台中市運動局長游志祥前往賽場勉勵選手，他說，柔道男神楊勇緯在全運會賽場登場即是全場焦點，不僅是東京和巴黎奧運兩屆國手，在2023杭州亞運賽場也勇奪我國柔道代表隊隊史首金，成為我國亞運史上第100金選手，楊勇緯這次再度為台中奪金也極開心，希望他的好表現帶動台中市代表隊士氣，再創高峰；這次賽事完成後，楊勇緯也要繼續備戰11及12月的國際賽，期許好的狀態能繼續保持，明年亞運國際賽場上完成連霸。

請繼續往下閱讀...

游志祥另指出，一樣是兩屆奧運國手的女子48公斤級選手林真豪，近年可以說是台中女子柔道最具代表性的焦點選手，她在完成奪金連霸後，感謝教練和隊友們的支持和鼓勵，讓她成功在這次賽會成功封后，她與楊勇緯一樣這次賽事完成後，也要為後續國際賽事備戰，希望繼續累積經驗為明年亞運開始做準備，進而在國際賽場上摘金奪牌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法