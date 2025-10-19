自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會》柔道男神楊勇緯領軍 台中單日2金2銅入袋

2025/10/19 20:49

柔道男神楊勇緯領軍，台中全運會柔道隊單日2金2銅入袋。（圖：市府提供）柔道男神楊勇緯領軍，台中全運會柔道隊單日2金2銅入袋。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國運動會柔道比賽在雲林縣虎尾國小體育館熱烈開賽，台中隊在賽事首日即傳捷報，柔道男神楊勇緯領軍，在男子組第一量級完成奪金，成功衛冕完成四連霸，楊俊霆榮獲第一量級銅牌，詹皓程獲得第二量級銅牌，女子國手林真豪也完成女子組第一量級奪金封后，完成三連霸，單日在柔道項目榮獲2金2銅的佳績。

台中市運動局長游志祥前往賽場勉勵選手，他說，柔道男神楊勇緯在全運會賽場登場即是全場焦點，不僅是東京和巴黎奧運兩屆國手，在2023杭州亞運賽場也勇奪我國柔道代表隊隊史首金，成為我國亞運史上第100金選手，楊勇緯這次再度為台中奪金也極開心，希望他的好表現帶動台中市代表隊士氣，再創高峰；這次賽事完成後，楊勇緯也要繼續備戰11及12月的國際賽，期許好的狀態能繼續保持，明年亞運國際賽場上完成連霸。

游志祥另指出，一樣是兩屆奧運國手的女子48公斤級選手林真豪，近年可以說是台中女子柔道最具代表性的焦點選手，她在完成奪金連霸後，感謝教練和隊友們的支持和鼓勵，讓她成功在這次賽會成功封后，她與楊勇緯一樣這次賽事完成後，也要為後續國際賽事備戰，希望繼續累積經驗為明年亞運開始做準備，進而在國際賽場上摘金奪牌。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中