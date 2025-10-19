自由電子報
電競》Karsa盡力！PSG不敵VKS《英雄聯盟》世界賽0勝3敗淘汰

2025/10/19 21:00

PSG不敵VKS以0勝3敗離開世界賽舞台。（圖片取自臉書）PSG不敵VKS以0勝3敗離開世界賽舞台。（圖片取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕2025年英雄聯盟世界賽瑞士輪第5日，來自LCP賽區的第三種子隊伍PSG Talon（簡稱PSG），今天在0勝2敗的對決遇到來自LTA賽區的第二種子Vivo Keyd Stars（簡稱VKS），雙方在BO3的較量中打好打滿，最後VKS以2：1擊敗PSG，輸家從此次世界賽淘汰，贏家則以1勝2敗續留本屆世界賽。

PSG在首局打線就出包，後續打團幾乎都無法取得優勢，被VKS的強開CC陣一路輾壓，VKS僅花25分33秒就擊敗PSG收下聽牌勝。次局雙方陷入亂鬥，PSG Karsa使用的嘉文四世在開局就不斷騷擾對手JG的野區帶動風向，關鍵第24分鐘的亞塔坎團，Karsa關鍵EQ一串三再用大絕一蓋二，打出完美團戰逆轉經濟，PSG再於第29分鐘先抓掉VKS邊線，再轉線將對手中路帶走，第31分鐘的團戰大獲全勝後吃下巴龍，於34分17秒贏下比賽扳平戰局。

第三把PSG在開局於野區被單殺，不過在第4分鐘的紅區小團成功贏下團戰，中下雙C開局各拿2顆頭，然而PSG中期並未掌握住優勢，Morttheus使用的尤娜拉持續靠著小團持續拿到人頭獲得經濟領先，儘管PSG奮力抵抗，仍不敵VKS大幅的經濟優勢，VKS順利擊敗PSG續命成功，PSG則以0勝3敗離開世界賽舞台。

