世界大賽》休息太久反而不好！道奇橫掃晉級挑戰衛冕 大谷翔平點出關鍵

2025/10/19 21:43

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇日前在國聯冠軍賽以4連勝橫掃釀酒人，將挑戰大聯盟睽違25年的連霸偉業，不過休息太久恐對以逸待勞的道奇不利。對此，大谷翔平認為，能多休息對球隊是一件好事。

大聯盟官網記者卡賽拉（Paul Casella）撰文指出，道奇隊拿下國聯冠軍後，將有6天休息時間，等到下週五世界大賽才會開打，對手若是水手的話將會有地主優勢，如果是藍鳥晉級的話，那道奇將飛往多倫多進行前兩戰。

卡賽拉認為，道奇目前團隊狀況極佳，主力球員十分健康且手感火燙，唯一的變數就是這6天的「長假」，是否會影響球隊。對此，明星三壘手馬恩西（Max Muncy）坦言，不知道這6天是否會影響球隊的狀況，但能打進世界大賽就已經值得，無論什麼情況，能站上那個舞台就是榮耀。

談到6天長假，大谷翔平透過翻譯艾頓（Will Ireton）表示：「我覺得這是正面的，不管對投手或打者來說，都是很好的調整機會，雖然季後賽期間也有休息日，但那幾場比賽壓力都非常大。」

根據統計，過去在7戰4勝制的聯盟冠軍賽中，以橫掃方式晉級的球隊，在世界大賽僅拿下2勝7敗的戰績，而在最近15次的聯盟冠軍賽中，先結束系列戰的球隊僅有3次奪冠，12次無緣封王。

不過道奇近年已多次面對類似情況，逐步摸索出如何利用這段空檔調整節奏，球隊曾嘗試舉行模擬比賽，甚至開放球迷入場觀賽，去年則改變策略，除了維持實戰練習外，更強調團隊凝聚力，全隊一起看比賽、共進晚餐，增進氣氛。

「保持比賽的專注度很重要，我們要確保這整週都能維持住那種狀態。」大谷翔平說道。

