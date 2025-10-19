NBA》杜蘭特跟火箭續2年約！生涯183億超越「詹皇」史上最會賺

杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》資深記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，火箭在今天傳出跟「死神」杜蘭特（Kevin Durant）簽下一張2年9000萬美元的延長合約，新合約將包含2027-28賽季的球員選擇權。

火箭在今年休賽季用J.格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）以及今年第10順位的首輪籤和5支次輪籤，向太陽交易來15屆全明星杜蘭特，力拼新賽季。季前賽杜蘭特出賽2場，平均可以拿下17.5分。

請繼續往下閱讀...

查拉尼亞指出，杜蘭特有資格簽下最高1.2億美元的合約，不過在加盟火箭時他就了解自己得放棄一些金錢，如今他放棄3000萬美元，讓球隊保有薪資的彈性。目前杜蘭特擁有NBA史上最高的收入記錄，他將會在NBA賺進5.982億美元（約新台幣183億），超越詹姆斯（LeBron Jaames）的5.83億美元，加上目前的合約，杜蘭特還剩下3年1.447億美元可以領。

杜蘭特生涯共入選15次明星賽，4座得分王、2座NBA冠軍，1屆年度MVP，1123場出賽平均可以拿下27.2分、7.0籃板、4.4助攻。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法