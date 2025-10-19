自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》杜蘭特跟火箭續2年約！生涯183億超越「詹皇」史上最會賺

2025/10/19 21:13

杜蘭特。（資料照，美聯社）杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》資深記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，火箭在今天傳出跟「死神」杜蘭特（Kevin Durant）簽下一張2年9000萬美元的延長合約，新合約將包含2027-28賽季的球員選擇權。

火箭在今年休賽季用J.格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）以及今年第10順位的首輪籤和5支次輪籤，向太陽交易來15屆全明星杜蘭特，力拼新賽季。季前賽杜蘭特出賽2場，平均可以拿下17.5分。

查拉尼亞指出，杜蘭特有資格簽下最高1.2億美元的合約，不過在加盟火箭時他就了解自己得放棄一些金錢，如今他放棄3000萬美元，讓球隊保有薪資的彈性。目前杜蘭特擁有NBA史上最高的收入記錄，他將會在NBA賺進5.982億美元（約新台幣183億），超越詹姆斯（LeBron Jaames）的5.83億美元，加上目前的合約，杜蘭特還剩下3年1.447億美元可以領。

杜蘭特生涯共入選15次明星賽，4座得分王、2座NBA冠軍，1屆年度MVP，1123場出賽平均可以拿下27.2分、7.0籃板、4.4助攻。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中