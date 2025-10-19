自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》兄弟兩戰只得1分陷入絕境 平野向百萬象迷致歉

2025/10/19 21:27

平野惠一。（記者陳志曲攝）平野惠一。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟今天屢攻不下，最終以1：2不敵樂天桃猿，台灣大賽前兩戰全敗，陷入非常不利的局面。

此役前7局結束兄弟落後1分，8局下無人出局滿壘，黃韋盛擊出內野滾地球，樂天二壘手林子偉接球後選擇傳本壘抓到出局數，代打曾頌恩擊出雙殺打攻勢瓦解，9局下無人出局一、二壘有人，詹子賢也擊出雙殺打，江坤宇擊成內野滾地球出局，兄弟多次錯失大好機會無力扳平落敗。

這場比賽兄弟得點圈有人8打數0安打，出現得分機會卻屢攻不下，成為勝負分水嶺，兄弟總教練平野惠一表示，真的很可惜，滿遺憾的，只要有一個成功的例子，整個攻勢就會變得不太一樣，團隊成功製造得分機會，希望下一場能把分數送回來。

平野說，樂天守備非常出色，包含投手和捕手的守備也很好，這場屢攻不下，「跟我們攻擊方式有關，從例行賽至今一直強調怎麼樣上壘、推進、得分，一直有反覆練習，只是這兩場比賽無法成功，看起來是大家想要當英雄，想要打的想法太強烈了，沒有跑者首要目標是上壘，有跑者要怎麼串聯攻勢，再交給下一棒打者，希望大家能更看重這些東西。」

兄弟連續兩場在大巨蛋4萬人滿場球迷面前吞敗，平野說，「很感謝很多球迷進場，讓兄弟球迷有不好的回憶，真的非常抱歉，團隊失分或沒得分，都是我的責任。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中