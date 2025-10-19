台灣大賽》兄弟兩戰只得1分陷入絕境 平野向百萬象迷致歉

平野惠一。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟今天屢攻不下，最終以1：2不敵樂天桃猿，台灣大賽前兩戰全敗，陷入非常不利的局面。

此役前7局結束兄弟落後1分，8局下無人出局滿壘，黃韋盛擊出內野滾地球，樂天二壘手林子偉接球後選擇傳本壘抓到出局數，代打曾頌恩擊出雙殺打攻勢瓦解，9局下無人出局一、二壘有人，詹子賢也擊出雙殺打，江坤宇擊成內野滾地球出局，兄弟多次錯失大好機會無力扳平落敗。

這場比賽兄弟得點圈有人8打數0安打，出現得分機會卻屢攻不下，成為勝負分水嶺，兄弟總教練平野惠一表示，真的很可惜，滿遺憾的，只要有一個成功的例子，整個攻勢就會變得不太一樣，團隊成功製造得分機會，希望下一場能把分數送回來。

平野說，樂天守備非常出色，包含投手和捕手的守備也很好，這場屢攻不下，「跟我們攻擊方式有關，從例行賽至今一直強調怎麼樣上壘、推進、得分，一直有反覆練習，只是這兩場比賽無法成功，看起來是大家想要當英雄，想要打的想法太強烈了，沒有跑者首要目標是上壘，有跑者要怎麼串聯攻勢，再交給下一棒打者，希望大家能更看重這些東西。」

兄弟連續兩場在大巨蛋4萬人滿場球迷面前吞敗，平野說，「很感謝很多球迷進場，讓兄弟球迷有不好的回憶，真的非常抱歉，團隊失分或沒得分，都是我的責任。」

