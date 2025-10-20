MLB》曾被總管譽為「交易出去的最強球員」 前洋基大物過世享年35歲

前洋基大物捕手蒙特羅過世，享年35歲。（取自洋基官方X）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，日前於家鄉委內瑞拉遭遇嚴重車禍的前洋基大物捕手蒙特羅（Jesús Montero），已經於本週末去世，享年35歲。洋基球團今天也在社群媒體上發文表示哀悼。

蒙特羅在今年10月8日時傳出於家鄉委內瑞拉遭遇嚴重交通意外，綜合報導指出，蒙特羅傷勢嚴重，雙腳與肋骨多處骨折，肺部等多個器官受損，甚至需要進行透析治療。

請繼續往下閱讀...

蒙特羅曾在2011年一度高居《MLB Pipeline》全聯盟第9名大物，更是洋基頭號新秀，當年21歲的他在9月升上大聯盟，打擊三圍達到.328/.406/.590；然而在2021年球季開打前，洋基將他與納恩斯（Héctor Noesí）震撼交易至水手，換來坎波斯（Jose Campos）與皮內達（Michael Pineda）。

蒙特羅在2012年敲出15轟，但因傷勢與禁藥禁賽使他的生涯急轉直下，之後只再出賽73場並於2015年黯然結束大聯盟生涯，留下226場出賽，累積28轟、打擊率0.253。

回顧當年，蒙特羅以國際自由球員身份和洋基簽下160萬美元合約，當時的他被外界視為「不可能失敗的天才新秀」；在他被交易至水手後，總管凱許曼（Brian Cashman）更曾表示，蒙特羅也許是他交易出去的最強球員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法