MLB》大谷翔平三響砲球去哪了？35歲球迷撿到想賣掉、道奇即將表態

2025/10/20 07:49

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平日前在國聯冠軍賽G4繳出季後賽史上最偉大表現，單場三響砲外加6局10K無失分勝投的神級演出。根據《今日美國》報導，大谷第3轟的全壘打球，被一位來自加州聖菲斯普林斯的35歲球迷撿到，

根據報導，撿到大谷第3轟球的球迷，為35歲拳擊教練佛羅雷斯（David Flores），他坐在313區J排11號座位，正好與球的落點吻合；而多段影片，包括他本人上傳在Instagram的畫面均顯示他親手接到這顆球。

佛羅雷斯受訪透露，球當時反彈到他那裡時，他就像抱著小嬰兒一樣緊緊把球握在手裡。不過他表示，他並未接獲道奇球團聯絡，請把球歸還，並坦言自己打算賣掉這顆球，已經有買家出價，但具體金額不便公開。佛羅雷斯僅表示，他想拿這筆錢來買房、買車，並為12歲兒子的未來大學基金做準備。

根據道奇公關布雷納（Steve Brener）說法，道奇副總裁、行銷部主管羅森（Lon Rosen）表示，球團將會於美國時間週一對此事發表正式立場。另外，佛羅雷斯表示自己尚未針對這顆球做真偽鑑定，布雷納指出，這在驗證上可能相當困難，因為季後賽用球中，只有世界大賽的球才會加上特殊標記。

《今日美國》在報導內指出，其團隊試著尋找第1轟球的下落，可惜未果；至於第2轟則是被一位自稱門多薩（Carlo Mendoza）的球迷在場外灌木叢中撿到，但道奇公關布雷納對此說法表示懷疑。日前日媒則報導，第1轟球被一位名叫蘭迪．強森（Randy Johnson）的球迷撿到。

