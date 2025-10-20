國聯冠軍賽》大谷翔平砲轟前隊友開啟史詩之夜！竟時隔1年「神巧合」

大谷日前上演單場三響砲，一年前挨轟苦主為同一人。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平18日在國聯冠軍賽G4上演單場三響砲，外加6局10K無失分勝投的史詩一夜。值得一提的是，挨大谷首轟的釀酒人左投昆塔納（Jose Quintana），恰好在1年前的同一天，也被大谷砲轟。

曾在2021年效力天使、與大谷翔平當過隊友的昆塔納，18日擔任釀酒人國聯冠軍賽G5先發投手，1局下首局首打席面對前隊友大谷，一顆內角79.2英哩滑曲球被夯出右外野方向陽春砲，擊球初速高達116.5英哩，飛行距離446英呎，而之後發生的事，也已載入史冊。

請繼續往下閱讀...

巧合的是，2024年10月18日，當天道奇在國聯冠軍賽G4碰上大都會，當時效力大都會的昆塔納正是該場比賽的先發投手，也同樣的首局首打席，遭到前隊友大谷翔平敲出一發422英呎的超大號陽春砲。

SHOHEI OHTANI LEADOFF TANK



WELCOME TO #NLCS GAME 4 pic.twitter.com/LrUwXWpqMo — MLB （@MLB） October 18, 2024

昆塔納日前賽後受訪，給予大谷許多讚賞，「這傢伙很不真實，那太瘋狂了，驚人的選手。他們在這個系列賽比我們更好。他們投得好，做對所有事情，這對我們來說很艱難，因為我們對這支球隊有信心，被橫掃肯定很難受。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法