自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》大谷翔平砲轟前隊友開啟史詩之夜！竟時隔1年「神巧合」

2025/10/20 08:59

大谷日前上演單場三響砲，一年前挨轟苦主為同一人。（資料照）大谷日前上演單場三響砲，一年前挨轟苦主為同一人。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平18日在國聯冠軍賽G4上演單場三響砲，外加6局10K無失分勝投的史詩一夜。值得一提的是，挨大谷首轟的釀酒人左投昆塔納（Jose Quintana），恰好在1年前的同一天，也被大谷砲轟。

曾在2021年效力天使、與大谷翔平當過隊友的昆塔納，18日擔任釀酒人國聯冠軍賽G5先發投手，1局下首局首打席面對前隊友大谷，一顆內角79.2英哩滑曲球被夯出右外野方向陽春砲，擊球初速高達116.5英哩，飛行距離446英呎，而之後發生的事，也已載入史冊。

巧合的是，2024年10月18日，當天道奇在國聯冠軍賽G4碰上大都會，當時效力大都會的昆塔納正是該場比賽的先發投手，也同樣的首局首打席，遭到前隊友大谷翔平敲出一發422英呎的超大號陽春砲。

昆塔納日前賽後受訪，給予大谷許多讚賞，「這傢伙很不真實，那太瘋狂了，驚人的選手。他們在這個系列賽比我們更好。他們投得好，做對所有事情，這對我們來說很艱難，因為我們對這支球隊有信心，被橫掃肯定很難受。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中