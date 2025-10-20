NBA》想和東契奇一起打斯洛維尼亞男籃 湖人中鋒海伊斯解釋原因

海伊斯（左）有意歸化斯洛維尼亞，和東契奇（Luka Doncic）一起站上國際賽舞台。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）日前傳出想獲得斯洛維尼亞身分，和隊友東契奇（Luka Doncic）一起在國際賽場上並肩作戰，如今他接受採訪，解釋了為什麼想歸化斯洛維尼亞的原因。

海伊斯受訪解釋，願意去當歸化球員的原因，有一部分在於美國男籃從來不公開試訓，這讓他沒有機會登上國際賽舞台，「我覺得有些被邀請去訓練營的球員，不應該出現在那邊，我想在大舞台上比賽，我會盡一切所能去站上大舞台比賽。」

請繼續往下閱讀...

會有這個想法也和他與東契奇的共同經紀人達菲（Bill Duffy）有關，實際上早在東契奇被交易到湖人前，達菲就和海伊斯提出了歸化的想法，而目前海伊斯也在申請斯洛維尼亞護照。

海伊斯說，可以的話他當然想代表美國男籃出賽，但國家隊從來不公開試訓，這讓他很難擠進這個窄門。

而對於子弟兵想歸化打國際賽，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也贊同，表示國際賽和NBA是很不一樣的賽場，如果海伊斯藉此和東契奇磨合出更多化學效應，會是很棒的一件事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法