自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》想和東契奇一起打斯洛維尼亞男籃 湖人中鋒海伊斯解釋原因

2025/10/20 09:06

海伊斯（左）有意歸化斯洛維尼亞，和東契奇（Luka Doncic）一起站上國際賽舞台。（資料照，美聯社）海伊斯（左）有意歸化斯洛維尼亞，和東契奇（Luka Doncic）一起站上國際賽舞台。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）日前傳出想獲得斯洛維尼亞身分，和隊友東契奇（Luka Doncic）一起在國際賽場上並肩作戰，如今他接受採訪，解釋了為什麼想歸化斯洛維尼亞的原因。

海伊斯受訪解釋，願意去當歸化球員的原因，有一部分在於美國男籃從來不公開試訓，這讓他沒有機會登上國際賽舞台，「我覺得有些被邀請去訓練營的球員，不應該出現在那邊，我想在大舞台上比賽，我會盡一切所能去站上大舞台比賽。」

會有這個想法也和他與東契奇的共同經紀人達菲（Bill Duffy）有關，實際上早在東契奇被交易到湖人前，達菲就和海伊斯提出了歸化的想法，而目前海伊斯也在申請斯洛維尼亞護照。

海伊斯說，可以的話他當然想代表美國男籃出賽，但國家隊從來不公開試訓，這讓他很難擠進這個窄門。

而對於子弟兵想歸化打國際賽，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也贊同，表示國際賽和NBA是很不一樣的賽場，如果海伊斯藉此和東契奇磨合出更多化學效應，會是很棒的一件事。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中