台灣大賽》中信兄弟若贏下第3戰 奪冠機率回升至34.8％

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟今年包辦下半季冠軍與全年戰績第一，台灣大賽開打前被一致看好能拿到5年內第4冠，隨著前2戰都敗給從季後挑戰賽突圍的樂天桃猿，奪冠機率驟降至僅11.1％，如果明天贏下第3戰，將讓奪冠機率回升至34.8％。

過去台灣大賽打完前2戰，陷入0勝2敗的球隊有18次，僅有2次拿下總冠軍，奪冠機率為11.1％，分別是1997年味全龍、2016年義大犀牛，這2次有個共同點，都在2連敗後打出4連勝，最終以4勝2敗逆轉奪冠，就看中信今年能否成為史上第3隊。

若看對戰成績，今年是中信繼2014年對樂天前身Lamigo桃猿後，第2次在台灣大賽對戰陷入0勝2敗，當年遭Lamigo直落四橫掃，看11年後能否寫下截然不同的結局。

過去台灣大賽打完前3戰，戰績1勝2敗的球隊有23次，其中8次最終拿到總冠軍，奪冠機率為34.8％，包括1991年統一獅、1997年味全龍、2001年兄弟象、2008統一獅、2015年Lamigo桃猿、2016年義大犀牛、 2020年統一獅、2023年味全龍。

