台灣大賽》中信兄弟想逆轉情勢 首要之務是先得分

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟在台灣大賽前2戰只得1分，自首戰起連續15局未得分，不僅追平隊史在台灣大賽最長連續局數未得分紀錄，還改寫賽史開賽起最長連續局數未得分紀錄，是被樂天桃猿取得2勝0敗優勢的主因，中信想要延長戰線進而逆轉情勢，第3戰的首要之務是先得分。

中信今年例行賽得分535分、打點499分、上壘率0.328都是各隊最佳，得點圈打點426分是各隊最多，打擊率0.287僅次於樂天0.289，但打完台灣大賽前2戰，中信得分1分、打點0分、上壘率0.219、打擊率0.167，壘打數12個不到樂天26個的一半，都與例行賽有很大落差，相較之下，樂天打擊率0.284仍有正常發揮，上壘率0.346更優於例行賽0.317。

得點圈表現的差距更是明顯，中信前2戰得點圈10打數0安打0打點，上壘率僅0.091（另有1次觸身球），樂天得點圈打擊率0.148（27打數4安打）、上壘率0.207（另有2次保送）雖也偏低，前2戰得到5分有3分在得點圈有人時攻下。

先得分是中信贏球的重要指標，今年在例行賽先得分47勝16敗、勝率0.746是各隊最佳，也符合隊史在台灣大賽先得分31勝13敗、勝率0.705的表現，今年台灣大賽前2戰的本質幾乎相同，中信都是先掉分並且落敗，想從第3戰開始追進而扳平戰局，勢必要設法先得分。

