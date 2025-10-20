全運會高雄已摘16金 射擊6金3銀4銅最大贏家

高雄市射擊代表隊榮獲男子組25公尺快射手槍團體賽金牌，並破大會紀錄。（大會提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年全國運動會10月18至23日在雲林縣舉辦，截至目前，高雄市代表隊已獲16金25銀31銅，金牌數中，射擊6面、自由車3面、游泳2面，空手道、跆拳道品勢、鐵人三項、舉重、競速溜冰分獲1面。

目前高雄市目前囊括的16面金牌，包含空手道男子組個人對打第四級鍾孟宇；射擊男子組雙不定向飛靶個人賽張簡銘杉、團體賽施維庭、徐慶煌、張簡銘杉、25公尺快射手槍團體賽林磊、黃宸緯、蘇淙元、定向飛靶團體賽施維庭、張簡銘杉、陳德偉；射擊女子組25公尺手槍個人賽李沛晴、團體賽吳佳穎、李沛晴、鐘芷緣；跆拳道品勢混合組男女混雙賽李秉翰、黃品潔。

自由車女子組個人公路賽邱聖芯、個人全能賽與追逐賽雙料金牌黃亭茵；鐵人三項女子組個人賽張綺文；舉重男子組61公斤級高展宏；競速溜冰男子組1000公尺爭先賽趙祖政；男子組游泳100公尺自由式莊沐倫、4×100公尺自由式接力安廷耀、李瀚、林怡成、莊沐倫等。

其中，自由車女子組爭先賽邱靜雯，以及射擊男子組25公尺快射手槍團體賽、個人賽黃宸緯3項破大會紀錄；自由車女子組個人追逐賽黃亭茵創大會紀錄。

高雄市運動發展局表示，本屆賽事市府除提供培訓費及選手獎金外，後勤團隊亦全力支援，包含提供科學化檢測及數據回饋、完善運動防護、傷害預防及醫療服務等，讓代表隊在比賽中發揮最強實力、再創佳績。

鐵人三項女子組個人賽高雄市張綺文榮獲金牌。（大會提供）

高雄市自由車好手黃亭茵女子組個人全能賽、追逐賽雙料金牌。（大會提供）

高雄市舉重代表隊高展宏獲男子組61公斤級金牌。（大會提供）

高雄市競速溜冰代表隊男子組1000公尺爭先賽趙祖政奪金。（大會提供）

