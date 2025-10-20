自由電子報
MLB》巨人新教頭有譜了？傳田納西大學主帥將接任 有望成聯盟第1人

2025/10/20 09:58

維特洛。（資料照，美聯社）維特洛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》近日的消息指出，於田納西大學任教的總教練維特洛（Tony Vitello）成為舊金山巨人新教頭候選人的領頭羊，球團預計將在最近幾日會做出最終決定。

巨人今年以81勝81敗結束賽季，連續4年未嘗季後賽滋味，也讓球團在球季結束後決定開除前教頭梅爾文（Bob Melvin），如今持續在尋找新教頭的人選。

目前47歲的維特洛，在去年帶領田納西大學拿下大學世界大賽的冠軍，也是大學層級最優秀的教練之一，若最終消息確定由維特洛接任，他將成為史上首位從大學直接跳到大聯盟層級，且沒有任何在職業階段有執教經驗的總教練。

巨人同時也有許多想要競爭教頭的候選人，包括前大聯盟捕手杭德利（Nick Hundley）、鈴木清（Kurt Suzuki）以及威爾森（Vance Wilson），不過球團卻將目光轉向維特洛，希望能借助他在大學20年的執教經驗，來尋找以及培養人才。

此外根據消息表示，維特洛在田納西的買斷費來到300萬美元（約新台幣9200萬元），與他的年薪相同。

雖然從大學直升職業層級的教練很罕見，但並不是沒有先例，現任釀酒人的總教練墨菲（Pat Murphy）在加入教士體系當小聯盟教頭前，也曾在大學執教25個年頭，隨後他轉隊來到釀酒人後擔任板凳教練，並在去年執掌兵符，拿下國聯年度最佳總教練，今年領軍打下97勝65敗的成績，獨居全大聯盟最佳。

維特洛去年領軍田納西大學，拿下大學世界大賽冠軍。（資料照，美聯社）維特洛去年領軍田納西大學，拿下大學世界大賽冠軍。（資料照，美聯社）

