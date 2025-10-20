自由電子報
體育 棒球 中職

台灣大賽》樂天桃猿3次盜壘都成功 有2次延續攻勢得到分數

2025/10/20 09:56

樂天桃猿拿下二連勝。（資料照，記者陳志曲攝）樂天桃猿拿下二連勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿打完台灣大賽前2戰，有1項進攻數據遙遙領先中信兄弟，就是盜壘，發動3次全部成功，前2次都在攻勢延續下得到分數，是樂天取得2勝0敗的主因之一。

樂天在例行賽盜壘成功87次僅次於味全龍、統一獅，台灣大賽前2戰持續展現這項特色，第1戰1局上，林立安打後盜上二壘，梁家榮適時安打助樂天先馳得點，3局上林子偉安打後也盜上二壘，梁家榮再安打送回樂天第2分；第2戰9局上，林立安打後又盜上二壘，助樂天無人出局攻佔得點圈，但後續3名打者依序出局。

中信在例行賽盜壘成功83次排聯盟第4，宋晟睿、岳東華、黃韋盛、岳政華都有10盜以上的能力，前2戰4人共上壘6次都沒發揮腳程，中信在前2戰的盜壘成功是0次。

除了盜壘，比較明顯的戰術執行是犧牲觸擊，樂天與中信在前2戰各有1次，都出現在第2戰第1局，都在無人出局後把一壘跑者送上二壘，但後續的中心打者都依序出局。比犧牲觸擊結果更好的是陳晨威，3局上抓第1球點成內野安打，助樂天無人出局攻佔一、二壘，中信靠岳政華美技沒收梁家榮的安打，沒讓樂天在這局拉開領先。

樂天也有2次觸擊失敗，都在第2戰，7局上林立嘗試觸擊失敗，點成本壘後方飛球出局，8局上林承飛觸擊落空遭到三振，這2次都沒把跑者往前推進。

被討論最多的是中信第2戰8局下，無人出局滿壘沒選擇觸擊強迫取分先求扳平，黃韋盛擊出滾地球，樂天選擇傳本壘封殺，曾頌恩代打擊出雙殺打瓦解攻勢；其次是9局下，無人出局一、二壘有人，仍沒選擇觸擊把跑者送上二、三壘，詹子賢擊出雙殺打，江坤宇擊出滾地球成為最後1個出局者。

