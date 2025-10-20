美聯冠軍賽》衛冕軍道奇在等！藍鳥夯2轟重擊水手強投 逼出G7生死戰

小葛雷諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽G6，遭聽牌的藍鳥回到自家主場，靠著巴傑爾（Addison Barger）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）猛夯2轟重擊水手明星強投吉爾伯特（Logan Gilbert），終場6：2獲勝，逼出G7生死戰。

背水一戰的藍鳥回到主場氣勢如虹，2局下巴傑爾與凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲安攻下2分先馳得點，3局下巴傑爾一棒炸出中右外野陽春砲再下一城。5局下小葛雷諾趁勝追擊，再補上一發左外野平射2分砲，也讓水手強投吉爾伯特先發4局挨7安失5分（4責失）退場。

藍鳥今天派出22歲大物新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）掛帥，他前5局力保不失，更在3、4兩局讓水手連續中「滿壘計」，直到6局上才被水手重砲奈勒（Josh Naylor）敲出楊出砲掉分，接著又被蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲安失分退場。耶薩維奇主投5.2局被敲6安失2分，送出7次三振與3次保送。

藍鳥7局下1出局後靠著觸身球與安打攻占一二壘，接著水手後援右投布萊許（Matt Brash）發生暴投，加上捕手羅里（Cal Raleigh）傳三壘暴傳，讓藍鳥再添1分保險分。終場藍鳥順利擊敗水手逼出G7，明天將在主場與水手一戰定生死，來決定由誰闖進世界大賽，與衛冕軍道奇交手。

