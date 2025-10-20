美聯冠軍賽》神！藍鳥讓水手連續兩局大中「滿壘計」 寫史上首見紀錄

藍鳥大物新秀耶薩維奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽G6，水手在3、4局下接連大中「滿壘計」，讓藍鳥寫下史上首見紀錄。

水手3局下首名打者克勞福（J.P. Crawford）選到保送上壘，1出局後雷瓦斯（Leo Rivas）安打、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）保送擠成滿壘，輪到下一棒今年猛敲60轟的大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh），然而他卻敲出一壘滾地球，一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）接球傳給二壘手再傳傳一壘形成雙殺，水手無功而返。

4局下水手又開啟攻勢，1出局後奈勒（Josh Naylor）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）連續安打，加上蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）選到保送再度形成滿壘，然而這回克勞福又再一次敲出二壘滾地球形成雙殺，水手連續2局大中「滿壘計」，1分未得。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，藍鳥成為繼1947年世界大賽G4道奇、2002年世界大賽G4天使、2003年國聯冠軍賽G4巨人後，史上第4支在季後賽單場製造至少2次1出局後滿壘雙殺打的球隊；此外，藍鳥更是第一支連續2局辦到的隊伍。

藍鳥今天的先發投手是22歲的大物新秀耶薩維奇（Trey Yesavage），在他14局的大聯盟例行賽生涯內，還沒有製造任何雙殺打；但光是在今天美聯冠軍賽G6，他連續2個半局都製造雙殺打，屢屢化解危機。

