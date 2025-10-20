MLB》沒有4年1億美元不要來？ 老虎力拚留下塞揚王牌史庫柏爾

據傳老虎去年曾開出4年不到1億美元的價碼續留史庫柏爾遭拒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今年止步分區系列賽，進入休賽季首要目標之一，便是留下陣中塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），而今有消息曝光，老虎上個休賽季曾開出過總額不到1億美元的價碼留人，最終被庫柏爾拒絕。

根據根據《底特律自由新聞》記者Evan Petzold消息，老虎上個休賽季曾開出長約留人，價碼為4年、總額不到1億美元的合約，不過史庫柏爾並未接受，最終球隊為了避免薪資仲裁，改以1年1015萬美元留下了史庫柏爾。

Evan Petzold說，該份被拒絕的合約實際金額並未曝光，不過推測應該是比2010年續約韋蘭德（Justin Verlander）的8000萬美元還高。

目前尚未知老虎和史庫柏爾期間是否有過實質上的協商，不過《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）和Evan Petzold都說，兩方在續約金額上還有差距。

日前老虎總管哈里斯（Scott Harris）曾表示，球隊會全力留下這位王牌投手，老闆也願意撒錢留人，他不擔心史庫柏爾會離開老虎。

