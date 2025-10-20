自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》沒有4年1億美元不要來？ 老虎力拚留下塞揚王牌史庫柏爾

2025/10/20 11:01

據傳老虎去年曾開出4年不到1億美元的價碼續留史庫柏爾遭拒。（資料照，法新社）據傳老虎去年曾開出4年不到1億美元的價碼續留史庫柏爾遭拒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今年止步分區系列賽，進入休賽季首要目標之一，便是留下陣中塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），而今有消息曝光，老虎上個休賽季曾開出過總額不到1億美元的價碼留人，最終被庫柏爾拒絕。

根據根據《底特律自由新聞》記者Evan Petzold消息，老虎上個休賽季曾開出長約留人，價碼為4年、總額不到1億美元的合約，不過史庫柏爾並未接受，最終球隊為了避免薪資仲裁，改以1年1015萬美元留下了史庫柏爾。

Evan Petzold說，該份被拒絕的合約實際金額並未曝光，不過推測應該是比2010年續約韋蘭德（Justin Verlander）的8000萬美元還高。

目前尚未知老虎和史庫柏爾期間是否有過實質上的協商，不過《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）和Evan Petzold都說，兩方在續約金額上還有差距。

日前老虎總管哈里斯（Scott Harris）曾表示，球隊會全力留下這位王牌投手，老闆也願意撒錢留人，他不擔心史庫柏爾會離開老虎。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中