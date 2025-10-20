MLB季後賽》劍指近6年第3冠！教頭羅伯斯與佛里曼盼打造「道奇王朝」

道奇在國聯冠軍系列賽橫掃釀酒人，連續兩年闖進世界大賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在季後賽一路過關斬將，再度拿到世界大賽門票力拚二連霸，而總教練羅伯斯（Dave Roberts）與陣中明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）受訪時，盼望能助隊打造「道奇王朝」。

道奇一直都是大聯盟中非常具有競爭力的球隊，即便羅伯斯在2016年起接任總教練以來也是如此，上任至今僅2021年沒有拿下國聯西區冠軍，不過該季也拿下多達106勝，並拿下過5次國聯冠軍以及兩次世界大賽冠軍，今年在國聯冠軍系列賽還以4連勝之姿橫掃釀酒人，目標拿下世界大賽二連霸。

請繼續往下閱讀...

羅伯斯受訪時提到自己對於「王朝」的定義，他說：「我認為在10年內拿到2座冠軍就已稱得上是王朝了，但如果有第3座，那就是毫無爭議了，而我們現在正在往這個路上邁進。」

道奇近5個球季有兩度拿下聯盟最佳戰績，其中還有3年的勝場數突破百勝，佛里曼認為，道奇若要打造王朝，缺少的就是更多的冠軍，「我覺得一支球隊在5年內要拿下2座以上的冠軍，才能被稱作是王朝。等著看吧，我們會贏下更多、更多、更多場比賽，只要收下這6年來第3座金盃，我認為我們就達成了。」

世界大賽將於台灣時間周五開戰，而今日美聯冠軍系列賽第6戰，藍鳥以6：2擊敗水手，雙方將在明天進行殊死第7戰，勝方將與道奇爭奪最終的冠軍榮耀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法