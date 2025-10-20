NFL》誰說我不能傳！超級盃MVP赫茲猛繳326碼3達陣 衛冕軍老鷹止敗

赫茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕NFL例行賽第7週賽事，衛冕軍費城老鷹踢館明尼蘇達維京人，靠著第59屆超級盃MVP赫茲（Jalen Hurts）猛傳3次達陣，以28：22打敗維京人，中止近期2連敗。老鷹本季戰績5勝2敗，暫居國聯東區龍頭。

老鷹開季勇奪4連勝，在例行賽第5週開打前與水牛城比爾為全聯盟唯二未嘗敗績的球隊；然而該週老鷹以20：17遭到丹佛野馬逆轉，比爾也敗給同區的愛國者，兩隊不敗金身都被攻破。上週老鷹面對同區勁敵紐約巨人，更意外以17：38慘遭血洗，吞下2連敗。

請繼續往下閱讀...

今天老鷹來到維京人主場力拚止敗，開賽當家明星四分衛赫茲就與王牌外接手布朗（A.J. Brown）連線37碼達陣先馳得點。維京人靠射門追回3分，緊接著老鷹防守大將卡特（Jalen Carter）建功，突破重圍衝擊維京人老將四分衛溫茲（Carson Wentz），讓他傳球遭到線衛杭特（Jalyx Hunt）抄截回攻達陣，老鷹14：3領先。

HURTS TO BROWN ON 4TH DOWN.



PHIvsMIN on FOX/FOX Onehttps://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/BzAufHyrX8 — NFL （@NFL） October 19, 2025

Jalen Carter wrecked this play



PHIvsMIN on FOX/FOX Onehttps://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/K3frkPsQN1 — NFL （@NFL） October 19, 2025

維京人在追加2記射門，第三節8分07秒，赫茲找到另一位主力外接手史密斯（DeVonta Smith），兩人聯手上演超狂79碼達陣，維京人隨後拿下本場比賽首次達陣還以顏色。決勝節老鷹資深踢球員艾略特（Jake Elliott）錯失42碼射門，讓維京人再度用射門追到19：21的3分差，不過隨後赫茲再度找上布朗達陣，幫助老鷹奠定勝基。

近期不斷遭外界批評「不會傳球」的赫茲，今天展現超級盃MVP的價值，23傳19中推進326碼，傳出3次達陣，四分衛評分是完美的158.3；而傳出不滿Targets太少的接球雙星，布朗4次接球拿下121碼與2次達陣，史密斯更是累積9次接球推進183碼，也拿下1次達陣。

史密斯與布朗。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法