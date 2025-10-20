美聯冠軍賽》打好打滿！水手藍鳥G7先發出爐 大聯盟史上首見奇景誕生

柯比與畢伯。（取自Talkin’ Baseball X）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天在美聯冠軍賽G6以6：2擊敗水手，將戰線延長到G7生死戰，兩隊將於明天繼續在藍鳥主場一決高下，力拚世界大賽門票，雙方明天的先發投手也在今天賽後出爐。

水手明天將派出27歲明星右投柯比（George Kirby）掛帥，柯比在今年季後賽有3場先發，合計14局投球被敲17支安打，包含4轟，失掉11分皆為自責分，投出18次三振與4次四死球，防禦率7.07，拿下0勝1敗。柯比在系列賽上一次先發對藍鳥，投4局被敲8安含3轟，失掉8分自責分。

藍鳥則推出前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）先發，畢伯在今年季後賽有2場先發，投8.2局被打9支安打包含1轟，失掉5分有4分責失，送出10次三振與2次保送，防禦率4.15，累積1勝0敗。畢伯在系列賽上一次先發對水手，投6局挨4安含1轟，失2分責失，送出8次三振。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，隨著藍鳥逼出G7，今年季後賽已經有6個系列賽打好打滿，超越2020年與2021年紀錄，成為單季季後賽最多系列賽打好打滿的球季。這6個系列賽分別為老虎守護者外卡賽、紅襪洋基外卡賽、教士小熊外卡賽、老虎水手分區賽、小熊釀酒人分區賽，以及藍鳥水手美聯冠軍賽。

另外，水手也成為史上第8支同一年打滿5場分區賽，以及7場聯盟冠軍賽的球隊。前7隊分別為2020年光芒、2017年洋基、2012年巨人、2004年太空人、2003年紅襪、2003年小熊。

