體育 籃球 TPBL

TPBL》海神主場開幕戰本週登場 漢來日月行館住宿券等大獎等你來

2025/10/20 11:35

高雄全家海神隊「We The South — Storm The Court」主題週。（高雄全家海神提供）高雄全家海神隊「We The South — Storm The Court」主題週。（高雄全家海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神職業籃球隊25-26球季「We The South — Storm The Court」開幕週，10月25日、26日、29日、11月1日、2日於高雄巨蛋點燃戰火，25日開幕戰當天入場將贈送限量開幕戰應援TEE，環廊全新美食街及主題週闖關攤位，邀請神隊友結伴進場，浪襲全場。

迎接新賽季主場到來，高雄全家海神隊準備豐富入場贈品，入場即贈主視覺摺扇、阿華田營養巧克力隨身包、威豹Power In能量飲料、海神點將錄以及闖關集章卡。25日將有開幕戰限量應援TEE，入場時發放，每人、每票限領取壹件。（數量有限，贈完為止）

26日中場遊戲，命中注定，邂逅漢來日月，大螢幕互動快手答題，贈送漢來日月行館住宿券。此外漢來海港下午餐買一送一、漢神巨蛋好禮以及台畜產品兌換券等多項好禮，節間互動等你拿。

參與「今天我最神」活動預測正確的幸運神隊友，即可獲得精美獎品，25日「今天我最神」將在賽後將抽出例行賽1A雙人套票，26日則可獲得漢來大飯店商品券2,000元以及高雄漢來熊壹隻。

環廊設置全新美食街攤位，全家便利商店、正忠排骨飯、掌門精釀餐酒館、必勝客、肯德基、麻古茶坊以及繽菓市冰淇淋，中、西美食浪你挑，神隊友吃、喝、玩、樂盡在高雄巨蛋。

此外主題週攤位推出闖關集點送海報，凡於以下「指定服飾」、「精神小語」、「應援道具」、「認識海神」、「留下足跡」5個攤位集滿3關，即可至服務台兌換海報乙張，神隊友還等什麼。

溫馨相挺應援海神，持高雄全家海神25-26賽季主場賽事票根，至享溫馨KTV高雄地區門市消費，立即享歡唱/包廂費8折，活動至2026/06/30止。持高雄全家海神25-26賽季主場勝場賽事票根，賽事當日賽後至享溫馨KTV高雄地區門市消費，享溫馨即招待海神勝利專屬組合餐乙份（含200元系列歡樂壺任選一壺+雞米花一份），活動至2026/06/30止。

玉山銀行與高雄全家海神攜手推出多樣卡友優惠及活動，神隊友持⽟⼭漢神巨蛋聯名卡除享有海神購票及購物優惠；海神主場例行賽獲勝賽後，亦可至漢神巨蛋2樓玉山辦卡櫃台，兌換「高雄全家海神25-26主場例行賽1A兌換券」1張。另有多項卡友好禮等你拿，詳見官網：https://reurl.cc/Y322nD

25日開幕戰應援TEE。（高雄全家海神提供）25日開幕戰應援TEE。（高雄全家海神提供）

