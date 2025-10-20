桌球》連退兩名日本新星 智淵球館小將洪哲硯勇奪U19男單冠軍

智淵乒乓球館小將洪哲硯力退哥倫比亞新秀歐塔瓦羅，奪下U19男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲的智淵乒乓球館小將洪哲硯今天凌晨在2025年WTT波德里查（蒙特內哥羅）青少年球星挑戰賽U19男單4強賽先以3:2力退日本新星川上流星，決賽在化解1個賽末點後，3:2逆轉15歲的哥倫比亞新秀歐塔瓦羅，奪下今年首座國際賽冠軍。

U19世界排名127的黃哲硯上一站在波德里查青少年挑戰賽U17、U19男單，兩度遭13歲的日本削球小將岡田蒼空狙擊，分別止於16、8強。這一站在等級更高的青少年球星挑戰賽，洪哲硯16強先以直落三解決捷克的莫拉維克，8強再以3:1擊敗13歲日本新秀大野颯真，4強對決上一站包辦U17、U19男單雙冠的川上流星，以12:10、10:12、12:10、5:11、11:6中止對戰3連敗，拿下生涯對戰首勝。

U19世界排名23的歐塔瓦羅目前效力德甲的格林維特斯巴赫隊，洪哲硯去年在杜哈青少年球星挑戰賽苦戰5局才艱苦擊敗他，今天第二度交手，洪哲硯首局以11:6先馳得點，但次局在10:9聽牌下錯失1個局點後以10:12、8:11連丟兩局。關鍵第4局，黃哲硯在開局1:6落後下展開絕地大反攻，連拿7分以8:6反超，但隨後歐塔瓦羅連續正手發球搶攻得手，加上幸運的擦網球，奪回領先並以10:9逼出賽末點。危急之際，洪哲硯展現強大抗壓性，先以正手搶攻化解賽末點，接著接發球直接反手擰拉得手，12:10扳平戰局。

決勝局，洪哲硯一路保持領先，在6:3優勢下雖一度被追到9:8，但關鍵時刻反手擰拉再度得手，最後正手搶攻迫使對手回球出界，贏得最後勝利。

