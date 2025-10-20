自由電子報
台灣大賽》第4戰若因雨延賽 將延至隔天於原場地進行

2025/10/20 11:55

由於台灣大賽第4戰起都在室外球場進行，首當其衝是22日在桃園棒球場的第4戰，若當天因為下雨無法進行比賽，第4戰將延到隔天23日（週四）於原場地進行。（資料照，記者陳志曲攝）由於台灣大賽第4戰起都在室外球場進行，首當其衝是22日在桃園棒球場的第4戰，若當天因為下雨無法進行比賽，第4戰將延到隔天23日（週四）於原場地進行。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕受到東北季風、風神颱風外圍環流的共伴效應影響，北部地區大量降雨預計持續到22日（週三）上午，由於台灣大賽第4戰起都在室外球場進行，首當其衝是22日在桃園棒球場的第4戰，若當天因為下雨無法進行比賽，第4戰將延到隔天23日（週四）於原場地進行。

根據聯盟規定，比賽因雨或其他不可抗力等因素而延期，或在成為正式比賽前被迫終止，除非有另訂的日程，應在預定的球場繼續比賽，之後的比賽順延舉行。延賽日若佔用原定保留移動日時，不再另行安排其他移動日。

若22日的第4戰因雨無法進行，將順延1天到23日於原場地進行，表定23日的移動日將被取消，24日（週五）在洲際棒球場接著打第5戰，屆時中信兄弟、樂天桃猿都有調整先發投手的操作空間，18日第1戰先發羅戈、魔神樂都有機會在休息4天後，提前在延後1天的第4戰再次先發。

台灣大賽史上只在2010年出現因雨延賽，當年表定10月20日（週三）在新莊的第4戰受到下雨影響，連續延後3天到10月23日（週六）才恢復進行，兄弟象也因為延賽得利，只動用麥格倫、羅曼、卡斯帝3名洋投，就以直落四淘汰興農牛，並締造聯盟台灣大賽史上單隊最少投手出賽紀錄。

