自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》克蕭盛讚大谷翔平「異次元」！道奇老將曝賽前故意激他

2025/10/20 13:03

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平日前在國聯冠軍賽G4用三響砲外加6局10K好投震撼世人，他的隊友、道奇塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）賽後也在節目上盛讚，大谷根本是異次元等級。

克蕭在大谷史詩一夜賽後於節目中表示：「今晚大谷的表現，可以說真的是MVP等級。」名人堂投手「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）問道，是否想過這個時代還會出現像大谷一樣的球員，克蕭直言：「完全沒想過！」

克蕭強調：「大家都知道大谷有多厲害，但當你真的和他並肩作戰，才會發現他完全是異次元等級。當先發投手要準備一場比賽已經很難了，可是他邊投球還每天上場打擊，這次季後賽他只在球隊需要時登板，卻依舊能主宰比賽。他的武器庫有夠多元，我自己在關鍵時刻能用的球也不過3種，他有6種球路能自由切換，太不可思議了。」

此外，道奇資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández）還爆料，自己在賽前開玩笑激大谷：「在季後賽單場雙響砲誰都能做到，但真貨要打3轟！」賽後他也笑說：「沒人在說大谷低潮了，原以為去年看他50轟50盜已經是人生最精彩一刻，但今晚改變了一切，他真的太誇張、太不真實了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中