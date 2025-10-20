MLB季後賽》克蕭盛讚大谷翔平「異次元」！道奇老將曝賽前故意激他

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平日前在國聯冠軍賽G4用三響砲外加6局10K好投震撼世人，他的隊友、道奇塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）賽後也在節目上盛讚，大谷根本是異次元等級。

克蕭在大谷史詩一夜賽後於節目中表示：「今晚大谷的表現，可以說真的是MVP等級。」名人堂投手「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）問道，是否想過這個時代還會出現像大谷一樣的球員，克蕭直言：「完全沒想過！」

克蕭強調：「大家都知道大谷有多厲害，但當你真的和他並肩作戰，才會發現他完全是異次元等級。當先發投手要準備一場比賽已經很難了，可是他邊投球還每天上場打擊，這次季後賽他只在球隊需要時登板，卻依舊能主宰比賽。他的武器庫有夠多元，我自己在關鍵時刻能用的球也不過3種，他有6種球路能自由切換，太不可思議了。」

此外，道奇資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández）還爆料，自己在賽前開玩笑激大谷：「在季後賽單場雙響砲誰都能做到，但真貨要打3轟！」賽後他也笑說：「沒人在說大谷低潮了，原以為去年看他50轟50盜已經是人生最精彩一刻，但今晚改變了一切，他真的太誇張、太不真實了。」

