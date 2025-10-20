台灣大賽》兄弟逆風拚延長戰線 本土先發優勢能否發揮？

鄭浩均。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟例行賽勇奪年度第一，以逸待勞面對從季後挑戰賽上演史詩逆轉的樂天桃猿。前兩戰，樂天延續氣勢，兄弟則是打線熄火，兩戰合計只得1分，陷入0勝2敗劣勢。

兄弟前兩戰正常調度，雙王牌洋投羅戈、李博登依序在前兩場登板，只是首戰兄弟得分掛零，昨次戰李博登6局失1分優質先發，但球隊仍1:2敗北。樂天的兩張王牌魔神樂、威能帝，則各自交出壓制表現，兩人都奪勝投。

請繼續往下閱讀...

樂天凱樂、兄弟韋禮加兩位洋投，系列戰尚未登板。而在兄弟陣中，例行賽本土先發合計13勝是聯盟最多的他們，台灣大賽名單中，11場先發拿5勝、防禦率1.49的鄭浩均，和季末加入先發輪值的林暉盛，兩人都是首度參與台灣大賽，目前都尚未登板。

鄭浩均有機會在接下來扛一場先發，林暉盛則是具有中繼和先發經驗，兩人前兩戰都在未出賽名單，接下來的定位任務值得觀察。

樂天方面，長期擔綱球隊頭號本土先發的黃子鵬，雖例行賽狀況起伏、一度轉任中繼，但前一輪的季後挑戰賽，黃子鵬面對統一獅隊5局失3分，暌違將近4個月的勝投，就是讓球隊在季後賽續命的重大勝利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法