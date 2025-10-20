自由電子報
搞烏龍！全運會高雄女籃全隊沒帶選手證 單場遭判落敗

2025/10/20 13:39

全運會女籃高雄對台南的比賽，昨日因忘帶選手證被判取消。（雲林縣籃球委員會提供）全運會女籃高雄對台南的比賽，昨日因忘帶選手證被判取消。（雲林縣籃球委員會提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025全國運動會10月18至23日在雲林縣登場，高雄市女子籃球卻爆出大烏龍，昨（19）日上午原本要對戰台南，但全隊選手證竟忘在車上來不及取回，當場遭直接判失格落敗，離譜行為讓球迷罵翻，高雄市運發局表示，將檢討缺失。

　據了解，高雄女籃代表隊昨早10點要對戰台南，全隊的選手證皆交由某位隊職員集中保管，但當日全隊抵達比賽的運動場後，保管人員卻將全隊的選手證放在車上，等發現後，當時車輛已移動至他處來不及送回，導致代表隊無法準時出示選手證，無法出賽直接遭判定落敗。

　高雄女籃上屆取得第6名，本屆於6月全運會資格賽殺進8強複賽，18日首戰台北市以36比83落敗，19日第2戰又因未能於表定時間內繳齊證件，遭大會直接判輸球，今日上午對戰台中雖以74比58贏球，但爭牌機率不可能，目前只能爭5、6名。

　對於代表隊搞烏龍，運發局表示，經向體育總會籃球委員會以及球隊查證後，球隊確實因疏失無法出賽，運發局已請體育總會要求籃球委員會及帶隊教練檢討缺失，同時鼓勵球員全力以赴，繼續爭取佳績。對於相關責任，將等賽程結束後，依規定辦理。

