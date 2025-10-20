美聯冠軍賽》連3個半局上演雙殺成史上第3人！藍鳥大物坦言影響巨大

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍系列賽第6戰，藍鳥靠著22歲大物新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）好投，連續3個半局都靠著雙殺守備化解對方的攻勢寫下聯盟在季後賽史上的紀錄，對此耶薩維奇賽後首訪時坦言，能夠達成對這場比賽來說影響非常巨大。

耶薩維奇今日先發用了87球完成5.2局，被敲出6支安打失掉2分，飆出7次三振並投出3次保送，幫助球隊拿下關鍵一勝，幫助藍鳥進入明天的殊死戰。

請繼續往下閱讀...

而本場繳出好投的耶薩維奇，身後的隊友也相當幫忙，在3、4以及5局上半扮演「投手的好朋友」，皆上演雙殺守備讓水手無功而返，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他是大聯盟季後賽第3位達成此紀錄的選手，前兩位分別是1995年的葛拉文（Tom Glavine）以及2005年的卡本特（Chris Carpenter）。

「我相信我自己，我知道我的球質能在這個層級生存。」耶薩維奇說：「我也知道我身後的隊友，會竭盡所能完成每個Play，能連續3個半局都完成雙殺守備對我來說很巨大。」

在這3次的雙殺守備裡，其中在3局上半滿壘1出局的情況下，耶薩維奇要面對上一戰敲追平轟，且本季狂轟60發全壘打的重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh），他投出的第1球為指叉球，讓打者出棒打成一壘方向的滾地球，搭配投手的補位完成一次精彩的「3-6-1」雙殺守備，讓水手滿壘「中計」。

耶薩維奇憶起當時發生情況，他說：「我看到球往Vladdy（指小葛雷諾Vladimir Guerrero Jr.）打過去，就知道我要趕快往一壘補位了，跑過去的時候我完全不知道壘包在哪，感謝上帝讓我能夠剛好踩到，傳過來的球也能剛好進到我手套裡。」

藍鳥今日銅牆鐵壁般的守備，也讓教頭施奈德（John Schneider）坦言投手能更敢塞進好球帶和打者對決，「雖然有時候你投進去就會被一棒逮中，我們在今年的例行賽或季後賽都看過這件事對吧？但這就是我們的建隊模式，這讓我們能夠打下逆轉勝，也讓每位投手站上投手丘都很信任我們的隊友，我們可是有著4或5名進入金手套決選名單的選手呢。」

明天將進行系列賽的最終戰，雙方先發投手將上演第3戰的對決戲碼，由藍鳥塞揚強投畢伯（Shane Bieber）對上水手明星強投柯比（George Kirby），前者在G3繳出6局失2分8K的優質好投，後者則是被藍鳥打線爆打，4局挨3轟狂失8分吞敗投。

耶薩維奇。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法