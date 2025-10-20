自由電子報
體育 棒球 中職

台灣大賽》兄弟曾是「讓2追4」苦主 今年力拚史上第3次奇蹟

2025/10/20 14:06

中信兄弟。（資料照，記者林正堃攝）中信兄弟。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣大賽史上，有18支隊伍陷入0勝2敗的窘境，最終僅2隊上演「讓2追4」奇蹟逆轉，中信兄弟在2016年成為苦主，2勝後4連敗給義大犀牛，如今面對樂天桃猿，兄弟要挑戰史上第3度完成逆轉。

台灣大賽史上首次0勝2敗逆轉，發生在1997年，時報鷹隊先2連勝味全龍，但味全重整旗鼓後4連勝逆轉奪冠。當年的時報鷹上半季隊史首奪季冠軍，但季中發生「黑鷹事件」，鷹隊多數主力遭交保，剩餘例行賽及台灣大賽，由聯盟各隊以「借將」方式完成比賽。

當年被稱為「二代鷹」的下半季時報鷹，台灣大賽面對陣容相對整齊的味全龍，竟以5:1、3:2連下兩城。首戰鷹隊馬力安完投9局失1分技壓蓋瑞，次戰羅飛7.2局失2分、卡瑞拉4次打擊全數敲安，又率鷹隊險勝。

第3戰起，味全龍黃文博8局失2分非自責分，率龍隊扳回一城，龍隊自此展開連勝，而黃文博第6戰上演9局完封勝，系列戰2勝、17局、防禦率0，獲選系列戰MVP。

首次0勝2敗逆轉奇蹟，龍隊當時主戰捕手葉君璋，於2016年率領義大犀牛上演另一次奇蹟。義大在前兩戰推出羅力、藍斯佛兩位洋投，投手群卻合計被中信兄弟拿下17分，首戰7:8惜敗、次戰2:9輸球。

第3戰，中信兄弟林智勝單場3轟、6打點，球隊卻以9:10不敵義大，第4戰兄弟押上時任王牌伍鐸「中3日」出擊也沒能贏球，這兩戰，時任三壘手蔣智賢頻頻受到義大打者短打挑戰，最終成為勝負分水嶺。而系列戰6戰打擊率4成23、守備美技連連的義大中外野手林哲瑄，拿下系列戰MVP。

兄弟今年成為不可能任務的挑戰者，但對手樂天桃猿也才剛在季後挑戰賽完成奇蹟逆轉。連同對手統一獅的保送勝，樂天「讓2追3」，成為現行季後挑戰賽賽制以來，首支先0勝2敗但之後3連勝晉級的隊伍。

