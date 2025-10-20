自由電子報
全運會田徑》沒想到是這樣的結局！「台灣欄神」陳奎儒舊傷復發遺憾退場

2025/10/20 14:10

〔記者林岳甫／雲林報導〕沒想到是這樣的結局！「台灣欄神」陳奎儒昨在114年雲林全國運動會男子110公尺預賽，起跑後就取得領先，卻在跨第7個欄架時因舊傷復發，直接撞上欄架並倒地，留下滿滿的遺憾。

32歲陳奎儒為地主雲林縣選手，他原本也期待能在主場拚登上頒獎台，如此一來就能安心告別選手生涯。陳奎儒透露，其實9月秋季盃之後仍有按部就班訓練，但不能把強度拉到最高，因為害怕自己又受傷。

陳奎儒對於回到家鄉出賽充滿鬥志，想用一個好的結局告別生涯，想不到他生涯跑過超過百場比賽，從未在比賽期間撞欄退賽，卻在自己的原定最後一舞以這樣的方式結束。

陳奎儒賽後受訪時留下不甘心的淚水，他坦言：「確實很不甘心，沒有想到是這樣的結果，我原本還想努力撐完比賽，但是真的撐不住了！」

陳奎儒除了難過，還有更多的遺憾，畢竟很難接受自己以這樣的結局告別選手生涯。但他承認，近兩年受到傷勢影響，訓練都斷斷續續，真的不知道自己的身體到底還能不能負擔這樣的訓練量。只是，原本設定最後一舞留有遺憾，陳奎儒說：「到底要不要退休，我現在也不太知道，回去再跟國慧老師討論看看！」

陳奎儒。（全運會提供）陳奎儒。（全運會提供）

