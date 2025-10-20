自由電子報
全運會舉重》江宗翰挺舉破全國紀錄 哽咽將3連霸金牌獻給過世養父

2025/10/20 14:37

江宗翰與長庚臨床心理師林家如。（江宗翰提供）江宗翰與長庚臨床心理師林家如。（江宗翰提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕屏東縣的江宗翰今天在114年全國運動會男子73公斤級，以抓舉140公斤、179公斤，總和319公斤，其中總和打破全國紀錄，完成3連霸，而他也要將金牌獻給逝世的養父，哽咽地說：「希望表現給他看。」

30歲的江宗翰曾是杭州亞運國手，但他在4年前轉任國訓中心當教練，即使如此，期間依舊保持訓練，希望維持狀態，也因內心還有亞、奧運夢想，所以在去年9月再次回到國家培訓隊，專心擔任選手。

過去曾因傷遭遇低潮，但對江宗翰而言，今年遭遇的狀況更讓他始料未及，從5月阿公過世，9月養父也因心肌梗塞逝世，讓他相當難受，他自嘲雖然外表看起來很慓悍，內心還是很受傷，「因為家人血濃於水，失去家人而言，不管你再厲害、再多錢都換無法改變的，即使我現在是全國冠軍，我法改變養父離開的事。」

江宗翰今天在挺舉舉出179公斤，刷新莊盛閔在去年締造的177公斤全國紀錄，他表示，當下其實沒想太多，就是按照教練指示，而對於未來規劃也是秉持一步一步來的想法，他自嘲畢竟自己已30歲，在培訓隊算是不折不扣的老將，就是每次盡全力。

其實在親人離世後，江宗翰也懂得更感恩身邊的人，讓他還能擁有現在的一切，像是長庚醫院的臨床心理師林家如的協助，舉重國家隊教練黃達德的幫忙，以及國訓中心提供的資源，讓他能繼續拚戰。

江宗翰。（記者吳孟儒攝）江宗翰。（記者吳孟儒攝）

