滑板》7屆街式滑板世界冠軍來台 與台灣滑板好手熱血交流

7屆街式滑板世界冠軍、2024年巴黎奧運銅牌得主美國好手休斯頓（Nyjah Huston）來台灣。（Nike提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕7屆街式滑板世界冠軍、2024年巴黎奧運銅牌得主美國好手休斯頓（Nyjah Huston）昨現身南港極限運動訓練中心，和台灣頂尖滑板選手切磋交流，他也對台灣的熱情和小選手的表現印象深刻，並勉勵大家要勇敢追夢！

Nike從2011年開始於全球多個城市舉辦Nike City Jam大型街頭滑板活動，為滑板文化愛好者打造釋放態度與創意的專屬舞台。如今，也在南港極限運動訓練中心展開「 NIKE SB｜Skate Tour 台北」。

首度來台的休斯頓即興加入 Demo 環節，與台灣滑手在場上互動切磋，讓現場氛圍推向高潮。休斯頓表示：「只要願意練習、敢在街頭展現自己，就有機會走上世界舞台。最重要的是，享受滑板，享受這段旅程。」

休斯頓展現優異的個人技巧讓現場的滑板迷驚呼連連，同時也在現場選出出色的選手贈送個人鞋款，也「加碼」把個人滑板送給令他印象深刻的「滑手」，親和力十足。休斯頓今天將繼續待在台灣，也想到台北四處走走看看。

