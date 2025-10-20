MLB》道奇10年214億約已經回本！ 大谷翔平締造唯一商業神話

前ESPN記者分析，大谷翔平帶來的收益已經打平他的合約金額。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本巨星大谷翔平在2年前以10年7億美元（約新台幣214億）破紀鉅合約加盟洛杉磯道奇，根據美媒分析，道奇僅花22個月就已經回本，前ESPN韓裔記者Joon Lee近日在社群平台上指出，大谷加盟後不僅改變了球隊的形象，更讓道奇跨越棒球疆界，成為全球流行文化的一部分。

Joon Lee引述消息來源指出，大谷這份10年總值7億美元的合約，在第一個球季結束後就已全部回本。根據Joon Lee的分析指出，道奇2024年營收約為7億5000萬美元，但若僅看數字，恐怕低估了大谷對球隊帶來的實際效益。

大谷在日本的關注度堪比國家元首，每場道奇比賽都有多達60名日本記者跟隨採訪，如此熱度直接帶動觀光商機。《華爾街日報》報導指出，自大谷加盟後，從日本赴洛杉磯的觀光人數成長近九成，其中九成旅客至少會進場看一場道奇比賽。

此外，大谷的號召力吸引眾多日本大型企業贊助道奇，球場內外處處可見日本品牌廣告。Joon Lee指出，更重要的是，有了大谷，道奇在商業談判中籌碼倍增，各界企業爭相合作，儘管美職雖眾星雲集，但像大谷翔平這樣兼具球技、形象與國際影響力的球員僅此一人，他讓道奇的品牌能量躍升至與洋基並列的層級。

