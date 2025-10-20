自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》GOATANI！紐約媒體也為大谷造新字了

2025/10/20 16:52

紐約媒體為大谷造新字。（取自網路）紐約媒體為大谷造新字。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇球星大谷翔平日前在國聯冠軍賽第4戰的超狂投打二刀流表現，就連向來尖銳的紐約媒體都為之折服，《紐約新聞日報》（Newsday）在美國時間19日報紙頭版為大谷造出新字「GOATANI」，就是結合「GOAT」（Greatest of All Time，史上最偉大）和大谷姓氏OHTANI，也代表對他獲選國聯冠軍賽MVP毫無質疑的敬意。

日媒Sponichi Annex今天以「大谷翔平登上頭版！紐約報紙破例推出大型特輯，以史上最強與大谷造的新詞GOATANI報導他締造的歷史性表現」為題，報導紐約媒體對大谷在頭版及跨頁的罕見大篇幅報導，也指出由於大谷先發6局飆10K和單場3響砲的那場比賽在美國東岸已過報紙截稿時間，所以才會在隔日報紙上刊登。

Newsday資深專欄作家藍儂（David Lennon）在內頁以「讓一讓吧，貝比」為題撰文，表示自2018年大谷展開大聯盟生涯以來，一直被稱為「現代的貝比魯斯」，但他認為那個比喻的時代已經結束，現在象徵二刀流的位置應該交棒給大谷，並在文末指出，「無論多麼不真實，但他一直在改寫棒球這項運動的極限。」

此外，以辛辣評論聞名的《紐約郵報》也以諧音標題「Sho' Boat」（源自知名音樂劇《Show Boat》） ，報導正在大聯盟上演的精彩「大谷秀」。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中