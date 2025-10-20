MLB》GOATANI！紐約媒體也為大谷造新字了

紐約媒體為大谷造新字。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇球星大谷翔平日前在國聯冠軍賽第4戰的超狂投打二刀流表現，就連向來尖銳的紐約媒體都為之折服，《紐約新聞日報》（Newsday）在美國時間19日報紙頭版為大谷造出新字「GOATANI」，就是結合「GOAT」（Greatest of All Time，史上最偉大）和大谷姓氏OHTANI，也代表對他獲選國聯冠軍賽MVP毫無質疑的敬意。

日媒Sponichi Annex今天以「大谷翔平登上頭版！紐約報紙破例推出大型特輯，以史上最強與大谷造的新詞GOATANI報導他締造的歷史性表現」為題，報導紐約媒體對大谷在頭版及跨頁的罕見大篇幅報導，也指出由於大谷先發6局飆10K和單場3響砲的那場比賽在美國東岸已過報紙截稿時間，所以才會在隔日報紙上刊登。

Newsday資深專欄作家藍儂（David Lennon）在內頁以「讓一讓吧，貝比」為題撰文，表示自2018年大谷展開大聯盟生涯以來，一直被稱為「現代的貝比魯斯」，但他認為那個比喻的時代已經結束，現在象徵二刀流的位置應該交棒給大谷，並在文末指出，「無論多麼不真實，但他一直在改寫棒球這項運動的極限。」

此外，以辛辣評論聞名的《紐約郵報》也以諧音標題「Sho' Boat」（源自知名音樂劇《Show Boat》） ，報導正在大聯盟上演的精彩「大谷秀」。

