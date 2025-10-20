自由電子報
體育 棒球 日職

日職季後賽》莫伊尼洛率軟銀晉日本大賽！ 火腿錯失史上最大逆轉秀

2025/10/20 19:45

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的日職季後賽高潮系列賽決勝輪生死戰，從0勝3敗追到3勝3敗的日本火腿，今天對陣福岡軟銀鷹，軟銀靠古巴王牌莫伊尼洛（Livan Moinelo）7局6K僅失1分好投，加上川瀨晃的勝利打點，終場軟銀以2：1驚險擊敗日本火腿晉級日本大賽，對手將是阪神虎。

軟銀鷹在今年例行賽奪得太平洋聯盟優勝，因此在決勝輪保有先拿到1勝的優勢，火腿在前2戰都輸球後陷入0勝3敗淘汰邊緣，不過G3伊藤大海繳出8局11K好投助火腿續命，G4火腿打線爆發取得第2勝，昨天火腿G5再靠「台灣金孫」古林睿煬4.2局6K好投扳平戰局，寫下史上第一次從0勝3敗追到3勝3敗的紀錄。

今天在決勝G6，火腿派出21歲菜鳥強投達孝太再度對決古巴王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo），3局下1出局，海野隆司敲出三壘滾地幸運安打上壘，牧原大成敲出游擊平飛安打攻佔得點圈，接下來周東佑京擊出一壘滾地球出局，但一壘手清宮幸太郎踩一壘後打算逆雙殺傳二壘時發生失誤，軟銀先馳得點，跑者上三壘，川瀬晃未能延續攻勢，軟銀取得1：0領先。

4上火腿馬上反攻，矢澤宏太敲出右外野二壘安打，雷耶斯（Franmil Reyes）被三振，前一打席就敲出二壘安打的郡司裕也再次敲出二壘安打一棒追平，但莫伊尼洛回穩展現壓制力，僅讓火腿拿到1分。

莫伊尼洛7局好投。（資料照，產經新聞）莫伊尼洛7局好投。（資料照，產經新聞）

5下軟銀攻勢再起，山川穗高四壞保送上壘，野村勇、海野隆司被三振，牧原大成中間方向安打，周東佑京游擊方向內野安打形成滿壘，日本火腿挑戰失敗，川瀨晃敲出適時安打超前比數為2：1，柳町達三壘方向滾地球，郡司裕也一開始觸殺三壘跑者周東失敗，但火腿挑戰成功形成3出局。

在G1先發用110球投7局飆7K無失分的莫伊尼洛，今天投1休4用93球再度投完7局僅失1分，被打3支安打，送出1次四壞保送與1次觸身球保送，飆出6K，順利幫助球隊晉級日本大賽。而同樣投1休4的日本火腿達孝太，主投5.2局被打6支安打，送出6次三振，四壞球、觸身球各1，失掉2分只有1分責失分。

達孝太好投吞敗。（圖片取自火腿粉絲專頁）達孝太好投吞敗。（圖片取自火腿粉絲專頁）

