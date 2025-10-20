自由電子報
全運會舉重》相信自己沒有不可能！ 郭婞淳久違舉起130公斤紅了眼眶

2025/10/20 17:12

郭婞淳。（114年全運會提供）郭婞淳。（114年全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕歷經傷勢反覆，讓「舉重女神」郭婞淳一度懷疑自己，今天她在114年全國運動會女子64公斤級，久違在挺舉舉起130公斤，打破大會紀錄，讓她當下也紅了眼眶。

郭婞淳今天在全運會女子64公斤級，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤奪金牌，其中挺舉與總和都刷新大會紀錄。

在挺舉舉起130公斤後，郭婞淳也露出感性的一面，她說：「從奧運後到現在 一直都很想碰到這重量卻碰不到，所以舉起來時已經哭了，現在130公斤對我來說很不容易，因為傷勢反覆、訓練起伏，成績一直無法突破，之前世錦賽也想要達到130公斤，但出發前也是因傷掉下來，就看是不是全運會有機會，真的很開心。」

這次在距離世錦賽結束不到兩週時間，在全運會有所突破，對郭婞淳也意義重大，她說：「130公斤是鼓勵我自己的動力，但相信自己，沒有不可能。」

在傷勢反覆下還是一直堅持下去，郭婞淳說：「有時我練得好就會覺得自己不差，但練很差就很煎熬，而現在能夠侃侃而談，也是希望自己的經歷就是可以鼓勵其他後輩，畢竟不管是走體育或是其他領域的人，可能會碰到這樣的問題，希望他們能透過這感受，在碰到這件事時，不要第一時間放棄。」

上屆在59公斤級拿金牌的郭婞淳，這次代表台東縣在64公斤級稱霸，至於彰化縣邱于菱以抓舉89公斤、挺舉115公斤，總和204公斤摘銀，台南市李恩昀抓舉88公斤、挺舉113公斤，總和201公斤鍍銅。

郭婞淳。（114年全運會提供）郭婞淳。（114年全運會提供）

