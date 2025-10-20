自由電子報
高球》皇冠盃聯手高寶璟等名將 亞洲代表徐薇淩讚隊友實力堅強

2025/10/20 17:40

徐薇淩。（資料照，台灣大哥大女子公開賽提供）徐薇淩。（資料照，台灣大哥大女子公開賽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕LPGA國際皇冠盃本週四在南韓新韓國鄉村俱樂部點燃戰火，共有8支隊伍捉對廝殺，其中台灣女將徐薇淩取得世界隊亞洲代表的資格，將和紐西蘭名將高寶璟等人組隊，徐薇淩認為，其他3名隊友實力都很好，全隊4人也都曾於LPGA拿過冠軍，整體實力堅強，即便小有壓力，她也期待能這能讓自己更專注於比賽，繳出更好表現。

2014年創辦的國際皇冠盃每年2年舉行一次，採國家對抗賽的方式，每個國家取世界排名最高的4名選手積分加總，只有8隊參賽。不過，自2025年起賽制改變，除了7支國家隊以外，世界隊則由未獲得參賽資格的其他國家球員組成，這些球員分別來自美洲、歐洲、亞洲、非洲／大洋洲4個區域，取該區域世界排名最高的球員參賽，最終排名以今年英國公開賽後為準。

徐薇淩今年在英國公開賽拿下第6名，堆高世界排名也讓她成功取得皇冠盃的參賽資格，成為唯一亞洲代表。她將和高寶璟、加拿大女將韓德森（Brooke Henderson）以及英國好手胡爾（Charley Hull）組隊，4名女將都曾是LPGA冠軍選手，徐薇淩說：「我的隊友們實力都很堅強，而且她們3人今年也都有拿過冠軍，狀況很好。」

徐薇淩昨天已抵達南韓，今天正式到球場訓練，她提到，球場的草和美國的不太一樣，但球位相對非常好，而果嶺速度偏快大概到13，還需要適應一下，明天配對賽也還有機會持續適應場地。

徐薇淩不諱言，和實力頂尖的選手合作，難免有點小壓力，「但這樣也不錯，可以讓我更專注在比賽上。」世界隊前兩戰分別碰上日本、南韓，第3日碰上瑞典，但其他世界隊選手還未全部抵達當地，尚未針對戰術進行沙盤推演。

